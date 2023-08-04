小孩對壽司吐口水！藏壽司道歉應對不足：再發生將停業、報廢商品

記者黃士原／台北報導

日本「壽司郎」舔瓶案才剛落幕，台灣卻發生相似之事，有網友在藏壽司台中廣三SOGO店用餐時，看到一名孩子對著壽司不斷吐口水，跟店員反應後也無積極處理，對此，藏壽司表示，該店員工對應上仍有不足之處，未來如有類似狀況，店鋪將立即停止營業，並報廢轉檯上商品。

▲小孩對壽司吐口水，藏壽司表示，該店員工對應上仍有不足之處，未來如有類似狀況，店鋪將立即停止營業，並報廢轉檯上商品。（圖／示意圖／非當天事發照／記者黃士原攝）

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藏壽司表示，關於本次事件，當下收到消費者通報後，該店人員雖立即前往該桌席確認顧客及商品狀況，然對應上仍有不足之處，對此深感歉意。今後，如遇類似狀況，店鋪將立即停止營業，待迴轉鏈上之商品全數廢棄、迴轉鏈、鮮度君等清潔消毒完成後，再重新營業。

小孩對壽司「連吐5盤」事件是有位網友在網路論壇發文而曝光，他用餐時看到該名未成年的孩童，不斷對著迴轉台上的壽司吐口水，光是他開始注意後就有5盤壽司受害，直到他開始錄影後小朋友才停止吐口水的行為。

原PO表示，孩子的父母就在旁邊，也沒有阻止這樣的行為；另外，他當下就告知店員，但對方沒有積極處理，「看到屁孩吐口水，跟朋友吃到一半直接沒胃口，無言以對」。



亞洲藏壽司聲明稿：

感謝各位長年以來對亞洲藏壽司的支持與愛護。

針對本公司台中廣三SOGO店消費者反應之衛生事件，茲說明如下 :

關於本次事件，當下收到消費者通報後，該店人員雖立即前往該桌席確認顧客及商品狀況，然對應上仍有不足之處，對此我們深感歉意。今後，如遇類似狀況，店鋪將立即停止營業，待迴轉鏈上之商品全數廢棄、迴轉鏈、鮮度君等清潔消毒完成後，再重新營業。

為確保食品安全與衛生，該店同仁已針對相關坐席、迴轉鏈、鮮度君、餐盤等處，全面清潔消毒完成。

本公司對於本次事件造成消費者不安深感抱歉，為能提供安心舒適的用餐空間，未來也將持續落實衛生安全之管理。

今後還請各位不吝支持。