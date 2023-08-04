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周杰倫「經典好歌」粉絲讚最愛的一首　他KTV一點卻冷場：不好唱

▲▼周杰倫《紅顏如霜》。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫。（圖／杰威爾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手周杰倫2000年出道，他有不少歌都非常好聽，也具有很大的影響力。不過近日卻有網友發文表示，他在KTV點了周杰倫的《反方向的鐘》，竟沒人會唱，這首歌其實很好聽吧？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「反方向的鐘是周杰倫的低調神曲嗎」為標題發文，提到他前陣子和朋友去KTV唱歌時，點了周杰倫的《反方向的鐘》，怎料因為其他人都不會唱，這首很快就被切掉了。

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原PO直言，《反方向的鐘》其實很好聽吧？為什麼都沒人會唱？是因為這算周杰倫的早期作品嗎？還是第二段太難唱？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這首超好聽」、「我會唱，神曲+1」、「周杰倫所有歌自己最喜歡這首」、「周所有的歌最愛這首」、「最愛的一首，沒有之一」、「真的超頂，但沒那麼紅，確實低調神曲」。

不過也有網友直呼，「唱一次要休息好幾首，不太會點」、「我在KTV唱過這首，場子很冷」、「很愛，但我點這首也必冷場」、「這種歌只有他自己能唱」、「他早期的歌的確很難」、「超喜歡的神曲，但不好唱」。也有網友則調侃，「和歌沒關係，唱得太難聽才會被切歌」。

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