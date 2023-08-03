被雨吵醒！「突然大風大雨」北北基人驚：放颱風假根本正確

▲卡努颱風逼近，北台灣強陣風雨來了。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中颱卡努來襲，北北基昨（2日）晚8點宣布3日停班課，對此決策，外界傳出不少質疑聲，不過今日上午約9點開始，風雨逐漸變強，北部民眾陸續有感，就有鄉民直呼，「放假根本是正確的吧！現在北北基外面風大雨大」、「真的開始下大雨了」、「被雨吵醒，真的大」，引發話題。

北北基2日宣布放假時，起先還傳出質疑聲，還有新北人訕笑，住的地方根本無風無雨，根本錯放假。不過，稍早就有人先後在PTT的Gossiping板發文，「台北風雨明明就很大」、「北北基現在風雨很大吧？」「現在北北基外面風大雨大」文中直呼，「今天放假根本是正確的吧？現在北北基外面風大雨大，高樓還有咻咻聲，這次颱風假根本放得完全正確吧！」

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貼文引發熱議，許多人紛紛回報，「內湖這邊風雨開始大了啊」、「內湖雨超大，很怕淹水」、「內湖風雨超大啊！說不大的非天龍人吧」、「港湖炸裂」、「汐止雨超大，被風雨吵到睡不著==」、「台北市信義區小雨大風，路上盆栽傾倒，騎車請小心」、「北投暴雨暴風」、「基隆風雨暴大啦 」、「士林有路樹倒囉！經過小心。」

還有網友表示，「不信有下超大雨的，可以連線看道路cctv監視器啊」、「我這邊風大雨時大時小，但確實有颱風天的感覺」、「風很大，剛剛去綁東西，怕被吹飛」、「風蠻大的，而且是突然一陣的那種」、「感覺跟上次台南很像，隔天變更大風大雨？」