生活高成本！外媒25分鐘專題揭「台灣低薪問題」　PTT淚推爆

▲台灣薪資狀況被外媒製作成專題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前，新加坡亞洲新聞台在所屬YT頻道「CNA Insider」上傳影片，主題談論台灣低薪，訪問台灣年輕人，如何面對高成本的生活。就有國外網友直呼，「震驚的是，影片裡沒有年輕人抱怨或放棄」、「身為在台工作9年的外國人想說，你會愛上台灣人的樂觀，他們都不抱怨猛苦幹」，話題引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板爆卦「外媒報導台灣低薪問題」，分享這段影片，「台灣年輕人低薪問題，被外媒CNA （Channel NewsAsia）所關注，並做的專題報導。2012年的薪水，可以買1097杯珍奶；到2022年的薪水，只可以買 853杯珍奶。」從影片可見，專題長度約25分鐘，上傳僅5天吸引超過50萬觀看次數。

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影片說明處指出，台灣的千禧一代正面臨一個新的現實，「生活成本高昂、工資停滯不前以及高薪工作的競爭更加激烈。」儘管獲得大學學位，許多人的經濟狀況仍不比上一代，「與他們的父輩在20世紀80年代、台灣戰後工資增長的黃金時代進入勞動力市場不同，今天的年輕人在整體通脹和住房成本上漲的情況下，面臨個位數的經濟增長和緩慢的工資增長。」

▲外媒認為，台灣千禧一代正面臨低薪問題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

專題中分有9個小段落，分別是「超級通勤可節省租金」、「應屆畢業生的市場薪酬較低」、「台灣十年來工資增長緩慢與通脹對比」、「誰是『北飄』或『北漂』？」「台北11000元租金的房長什麼樣」、「一名青年月支出&零存款」、「台灣年輕人為什麼要出國打工」、「社宅是解決方案？」「台灣青年的希望與夢想」。

影片使不少外國網友震驚留言，「這些年輕人的韌性也太強了！請不要放棄，總會有出路的」、「做為一個在台灣的美國人，我看到台灣人的工作強度是我的兩倍多，而工資卻只有我的1/3」、「天啊！這些年輕人太振奮人心了，祝他們能成功。」不過，也有人指出，「這種情況在世界各地都在發生，大多數年輕人都買不起房。」

話題在PTT引發議論，「八卦人人起薪300萬」、「看回文，一堆人說全球問題，包括新加坡人說自己內部都這樣了」、「低薪高工時，悲鳴」、「只有對的產業才有機會高薪，大部分都低薪啊」、「房價漲→租金漲→你想得到的都會漲」、「繼行人地獄後的低薪地獄」、「現在根本200變100在花」、「現實來說，國家整體實力沒上升，但物價通膨，某程度就變相在傷害國家競爭力。」