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台灣根本是「白番薯」！他貼雨量圖怒喊不該放假：天龍人比較嬌貴

▲卡努持續靠近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲卡努持續靠近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者施怡妏／綜合報導

卡努颱風接近，基隆市、台北市、新北市3日停班、停課，不少百貨也宣布停業，外送平台也都暫停服務，不過有網友貼出雨量圖片，北部2日晚上到3日清晨，雨量只有70毫米，3日早上8時的雨量也不超過130毫米，認為這種雨就是一般降雨，北部地區根本不該放假，「天龍人就比較嬌貴？」

有網友在PTT發文，「這樣的雨量可以放颱風假？」根據中央氣象局公布的定量降水預報，3日早上8時到晚上8時，雙北地區的雨量不超過100毫米，「天龍人就比較嬌貴，下點雨刮點風就可以放假？」他還指出，上周花東地區3天雨量近破千才有放假，「下到發紫下到爛了，還少放一天，你跟我說北北基這樣的雨量放假？都在大廈裡面上班是放啥颱風假？」

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另外還有網友發文，「這種雨量根本不應該放假吧？」3日晚上12時的雨量圖，台灣根本是「白番薯」，再看定量降水預報，北部地區的雨量只是一般降雨，「北北基大部份區域降雨量也都落在50毫米左右而已，加上這颱風也沒有直接掃來台灣，風能大到哪裡去我也很懷疑」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲台灣根本是白番薯。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友紛紛表示，「好了啦桃園人」、「崩潰仔下去啦，放假就是爽」、「不能這樣說，高樓間的小小陣風就可以吹翻整台汽車，而且大多人活動都在辦公室居多 ，很容易被風雨給嚇到」、「還好啦，以前也不是沒有過颱風假出太陽的，沒什麼好大驚小怪的，總比正常上班結果出事好吧」。

其中，也有北部網友指出，雖然雨量不多，但是風大得可怕，「不過晚上風真的有大一些」、「明明就是因為陣風放假的，你扯啥雨量」、「颱風是看風速不是雨量」、「風明明就超大」、「我在台北從一大早就被風聲吵醒，真的超大好嗎」、「板橋風超大，好怕冷氣掉下來」、「現在南港風大到誇張，出去騎車會被吹走」。

氣象局指出，卡努颱風暴風圈預估下午觸陸，今日到周五清晨颱風影響最顯著，風雨越晚越強，今日大台北降雨範圍較廣，尤其北海岸雨勢最猛，其他地區的降雨則是以山區為主，平地有間歇性降雨，不過苗栗以南的山區也要留意豪大雨發生。今晚開始西南風增強，中南部的雨勢反而會比北部更明顯，且山區還會有局部大雨或豪雨。

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