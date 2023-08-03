　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

先開車撞行人…南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司　釀12傷1死

▲▼南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）

▲23歲崔男先開車衝上人行道撞人，再下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾一名23歲崔姓男子3日下午5時59分許，駕駛自小客車衝上人行道，連續撞上5人後下車，持刀進入百貨公司內隨機刺人，又導致9人受傷，共計13人受傷送醫，其中一名60多歲女子急救後不治。警方獲報後，立刻到場將崔男壓制，詳細案情仍待釐清。

綜合韓媒報導，崔男3日下午開車衝上南韓首爾城南市盆唐區書峴站的人行道，撞傷5人後因車輛無法動彈而下車，持刀進入百貨公司內犯案。

警方表示，獲報後立刻到場，於3日晚間6時05分在百貨公司內將崔男逮捕，詳細犯案動機等還須釐清。傷患部分，被刀襲擊的受害者有4男5女，年齡分別為20多歲5人、40多歲1人、50多歲1人、60多歲1人、70多歲1人，其中一名60歲的女性受害人急救後不治。

▲▼南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）

▲▼崔男目前已被逮捕。（圖／路透）

▲▼南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）

在百貨公司一樓服飾店工作的20多歲男子B先生表示，3日下午6時08分看到有幾個人在逃跑，隨後人數增多，變成大約100人從百貨公司門口衝出，「我握住一名女士的手，問她到底發生了甚麼事」。

B先生語氣顫抖地表示，他想立刻疏散店裡的客人，但同時有滿手血的人走進店內尋求幫忙，只好立刻將顧客叫進店內並放下鐵門，連同員工共15人躲避嫌犯的攻擊。

報導指出，南韓7月21日才剛發生4人死亡的「新林洞刺傷事件」，因此懷疑崔男模仿該事件進行犯案。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
卡努走歪詭彎「暴風圈將再觸陸」最猛風雨來了　1地區恐大豪雨
南韓驗證委員會：LK-99不是常溫超導體　未出現「邁斯納效應
全台明颱風假懶人包一次看
南韓恐怖男持刀殺進百貨公司　釀12傷1死
快訊／台灣彈簧腿超神！世大運男子跳高決賽獲一銀一銅
驚悚影片曝！南韓20歲送貨員「持刀闖百貨砍9人」
Live／卡努上下打轉「路徑修正」更近台灣　暴風圈將再次觸陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

先開車撞行人…南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司　釀12傷1死

驚悚影曝光！南韓20歲送貨員開車撞4人　再持刀闖百貨隨機砍9人

南韓書峴地鐵站隨機砍人　10人受傷「現場驚悚畫面曝」！

南韓驗證委員會：LK-99不是常溫超導體　未出現「邁斯納效應」

陪愛妻戰勝癌症！她獲新生竟許願「跟男同事上床」　人夫超崩潰

印度學生不想寫作業！謊稱「被迷昏綁架」　警調監視器秒穿幫

歐盟挪威冰島撤銷日本產食品進口限制　剩中韓台9國有管制

快訊／南韓地鐵站發生隨機砍人！　至少10人受傷

日安養中心讓96歲阿嬤玩仙女棒　「火苗引燃衣服」重度燒傷

人妻被疑出軌　槍殺老公「斧頭肢解」！竟要2孩幫搬爸爸屍塊

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

爛番茄滿分神劇《大熊餐廳2》回歸　「暴力廚房」升級！外媒盛讚：果然沒失望

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

先開車撞行人…南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司　釀12傷1死

驚悚影曝光！南韓20歲送貨員開車撞4人　再持刀闖百貨隨機砍9人

南韓書峴地鐵站隨機砍人　10人受傷「現場驚悚畫面曝」！

南韓驗證委員會：LK-99不是常溫超導體　未出現「邁斯納效應」

陪愛妻戰勝癌症！她獲新生竟許願「跟男同事上床」　人夫超崩潰

印度學生不想寫作業！謊稱「被迷昏綁架」　警調監視器秒穿幫

歐盟挪威冰島撤銷日本產食品進口限制　剩中韓台9國有管制

快訊／南韓地鐵站發生隨機砍人！　至少10人受傷

日安養中心讓96歲阿嬤玩仙女棒　「火苗引燃衣服」重度燒傷

人妻被疑出軌　槍殺老公「斧頭肢解」！竟要2孩幫搬爸爸屍塊

颱風天搭機「乘客晃到吐一片」　伊能靜班機延誤：整個人不好了

《全明星》女神Kimi進軍日本當女一！水手服扮相卡哇伊

外國買家在美買房數史上最低！　平均花1248萬元卻創紀錄新高

U12／複賽對手變強也不怕　鄭奇恩變身猛打賞的英雄

卡努走歪詭彎「暴風圈將再觸陸」最猛風雨來了　1地區恐大豪雨

FIBA世界盃2023熱身賽　一日棒籃套票開跑

他體重剩34kg「血糖狂飆500」！醬油瓶都拿不穩　醫1招救命

網友爆飲料「喝到泡爛發票」！　Toyz調出完整監視器：是不是有人加水？

U12／看林岳平投球影片　葉壘3場「強心臟」救火享受壓力

台鐵周五中午前「平溪線、深澳線」續停駛　退費規定曝

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

成人網美年賺765萬　粉絲為她離婚還奉上靈魂

南韓地鐵站隨機砍人　10傷驚悚畫面曝

南韓驗證委員會：LK-99不是常溫超導體

日本女議員當過女優　過激影片被挖出

即／南韓地鐵站發生隨機砍人！

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

2孩玩具槍大戰　1童突然「掏真槍殺人」

陪妻戰勝癌魔　她竟許願跟同事上床

南韓送貨員開車撞4人　再闖百貨砍9人

南韓23歲男持刀殺進百貨公司　釀12傷1死

卡努可能迴轉再直撲　大批旅客滯留沖繩

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與妻子分居

比藍鯨重2倍！　新發現巨型「祕魯鯨」重340公噸

更多熱門

相關新聞

南韓送貨員開車撞4人　再闖百貨砍9人

南韓送貨員開車撞4人　再闖百貨砍9人

南韓又出現隨機傷人案！一名年輕凶嫌先是駕車撞傷4名行人，接著下車後持刀械闖入百貨公司隨機砍人，當下造成9人受傷，短短幾分鐘就造成13人受傷，警方獲報後迅速將凶嫌逮捕。此外，《韓聯社》曝光凶嫌是1名20歲的送貨員。

南韓地鐵站隨機砍人　10傷驚悚畫面曝

南韓地鐵站隨機砍人　10傷驚悚畫面曝

美軍二等兵叛逃「北韓終於回應了」

美軍二等兵叛逃「北韓終於回應了」

時隔6年！南韓8／23全國性防空演習

時隔6年！南韓8／23全國性防空演習

南韓獲大訂單！澳洲簽下129輛「赤背蛛」

南韓獲大訂單！澳洲簽下129輛「赤背蛛」

關鍵字：

南韓

讀者迴響

熱門新聞

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

NONO交保憲哥要他道歉

姓氏對中「這讀音」每人650元住飯店

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面