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南韓男開車衝撞、殺進百貨狂砍14人輕重傷　嫌跳針：受僱殺人

中央社

韓國京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司3日傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯落網後向警方反覆供稱「很久之前就開始受到不明組織僱用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明的供詞，初步研判並未吸毒或飲酒。

韓聯社引述盆唐警察署報導，3日傍晚在城南市盆唐區書峴洞的AK PLAZA百貨公司內外隨機傷害14人的嫌犯為23歲的崔姓男子；警方表示，崔嫌不停反覆提出上述供詞。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

▲盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透，下同）

崔嫌初步毒品檢驗結果為陰性，也並未飲酒，警方將委託國立科學搜查研究院進一步分析崔嫌的毛髮檢體，並調閱病歷確認他的精神狀態。

崔嫌3日傍晚先是開車衝上AZ PLAZA盆唐店外人行道，造成5人輕重傷，5時59分左右進入百貨公司1、2樓揮舞兇器，造成9人受傷。崔嫌駕駛的是登記在父母名下的小客車。

被車輛撞傷的5人中有2人重傷，其中一名60多歲女性一度心跳停止，送醫後雖恢復心跳，但仍在危急狀態。警方未說明遭刺傷受害者傷勢，但皆已送醫治療，目前未傳出死亡案例。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

這次事件發生地點所在的百貨公司與地鐵站連通，平日往來民眾眾多，尤其事發時正是下班時間，引發不小騷動；一名與朋友約好見面而前往現場的目擊者接受媒體訪問時說明，當時聽到巨響後就看到路人被撞倒在路上，穿著黑色服裝、反戴帽子及太陽眼鏡的嫌犯下車後完全不理會其他見義勇為路人的呼喊，手持凶器逕自開始揮舞攻擊。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

當地警方接獲通報後5分鐘內就趕到現場，在目擊者指認下逮捕崔嫌，當時雖未能從嫌犯身上搜出凶器，但不久後就獲民眾通報、在事發現場附近的花盆後面找到嫌犯丟棄的凶器。

報導說，部分現場目擊者證詞稱犯人不只一人，但警方目前認定崔嫌為單獨犯案，預計將向法院申請拘票。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

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