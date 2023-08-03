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社會 社會焦點 保障人權

熟女援交一進房就被銬！嫖客搶3千不成盧1小時...拿她手機加賴群

記者戴上容／新北報導

新北一位從事性交易的50歲劉姓女子，7月30日晚間9時與嫖客相約到三重某旅館交易，未料嫖客入房後，竟拿出手銬限制劉女自由，並且要脅交出3000元，劉女被禁錮1個小時之久，兩人未完成性交易。嫖客要求加入劉女手機中的line援交群組。劉女於3日下午對嫖客提告妨害自由，警方表示，後續將儘速釐清嫌疑人身分，追查到案。

▲▼ 援交女被禁錮還被搶3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲援交女到三重某旅館性交易，卻被嫖客禁錮，還被搶3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，劉姓女子在網路上自行接客，7月30日晚間9時，與嫖客相約到三重集成路上某旅館進行性交易，兩人相約入房。

▲▼ 援交女被禁錮還被搶3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

未料這名自稱為醫院保全人員的嫖客入房後，竟拿出手銬限制劉女自由，並且想搶劫3000元，劉女不依，嫖客最後隨意翻看劉女手機，並要求加入line的援交群組。劉女被禁錮1個小時之久，兩人未完成性交易。劉女今日下午4時至三重警分局中興派出所報案，對嫖客提告妨害自由。

警方表示，調閱旅館及週邊路口監視器，發現劉女及嫌疑人都是步行至案發地點。嫌疑人到旅館開休息房，登記一支假電話號碼，晚間9時58分，雙方一同離開房間及旅館，期間無其他人進入該房間，警後續將儘速釐清嫌疑人身分追查到案。

▲▼ 援交女被禁錮還被搶3000元 。（圖／記者戴上容翻攝）

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