卡努風雨實況片「鼻頭角有人影」　觀眾怒罵白目：不怕死？

▲看直播的網友發現，有人跑到鼻頭角觀浪。（圖／翻攝自YouTube／台灣颱風論壇）

網搜小組／鄺郁庭報導

卡努颱風逼近，北部首當其衝，4縣市今（3）日停班停課。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出一張雷達合成回波圖，提醒北北基民眾，今夜到明日清晨是風雨最大、感受最強時刻，「請提高警覺，非必要勿出門！」並貼出YouTube直播風雨實況片。就有人發現，直播畫面中居然有人在觀浪，傻眼開罵白目。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早指出 ，「大台北、基隆注意！颱風環流主體正式抵達，風雨將再增強，而且持續」，提醒北北基民眾，今夜到明日清晨風雨最大、感受最強，「請提高警覺，非必要勿出門！」還在留言處貼出直播連結，「大台北跟基隆風雨開始增強囉！在家看風雨實況，別亂跑，一起追風吧！」

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點進影片可以看到，分別是「新北鼻頭角」、「基隆和平島」、「淡水渡船頭」、「桃園中壢」的畫面，結果就有人發現，鼻頭角居然出現人影，紛紛開罵，「鼻頭角有人看浪喔？」「拜託～不要再去觀浪了」、「​傻眼」、「這些觀浪的人到底是有多想登新聞頭條？」「還有人剛下車要觀浪」、「​不怕死的再去觀浪啊，真白目。」

據了解，氣象局表示，颱風卡努移動速度緩慢，目前正在海上滯留打轉，並緩慢地往台灣東北方近海，卡努暴風圈可能要拖到今日晚上或深夜才會碰觸到台灣陸地，今夜到明晨卡努離台灣最靠近，明天起往東北方緩慢迴轉離開，氣象局有機會在明晨解除陸警。

氣象局進一步說明，颱風今夜到明晨最近，明日上午是台灣逐漸脫離颱風影響的時刻，但是明早風力仍偏強，同時也會稍微轉小，是一個交界點，因此是否繼續放颱風假，必須尊重各縣市政府判斷。

氣象局預報員徐仲毅則指出，今晚到明晨颱風離台灣最近，這段期間風雨都會增強，新竹以北、宜蘭、恆春半島、台東有九到十級風，其中北海岸有十到十一級、蘭嶼綠島十二集、台東九到十級風。北部、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島浪高三到四米，北海岸、宜蘭可達六米以上。