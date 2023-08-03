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美國會山莊驚傳「槍手出沒」緊急疏散　封鎖大樓逐層搜索90分鐘

▲▼美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，最終證實虛驚一場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國警方2日下午約2時30分左右接獲報案，稱一名武裝男子闖入「哈特參院大樓」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，進行緊急疏散，地毯式搜索3棟辦公室大樓，歷經90分鐘逐層調查，並未發現槍手或可疑狀況。警方隨後解除警報，研判當初的報案電話可能是謊報，虛驚一場。

▲▼美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，最終證實虛驚一場。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CBS新聞、美聯社等報導，當地警方2日下午約2時30分左右接獲報案，稱「哈特參院大樓」（Hart Senate Office Building）遭一名武裝男子闖入。國會警察獲報後隨即出動約200名警力，展開逐層搜查行動清空走廊，朝著現場人士高喊跑出大樓，要求所有人遠離。

▲▼美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，最終證實虛驚一場。（圖／達志影像／美聯社）

當時有多達數十輛警車包圍該區，大樓內部的參院幕僚與媒體記者接獲指示，要求他們躲入上鎖房間內並保持安靜，關閉所有電子產品。

所幸歷經90分鐘的搜索行動，證實只是虛驚一場，工作人員事後獲准返回工作。

▲▼美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，最終證實虛驚一場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，最終證實虛驚一場。（圖／達志影像／美聯社）

國會警察局長曼傑（Tom Manger）指出，3棟參議院辦公大樓均已搜索完畢，並未發現槍手、受害者或是發生槍案的跡象，且已連繫不上最初報案者，研判這可能是通謊報電話。

參院現階段為夏季休會期間，大多數議員不在華府，但國會辦公室仍有部分工作人員辦公。

▲▼美國華府國會山莊2日接獲「有槍手出沒」的通報，最終證實虛驚一場。（圖／達志影像／美聯社）

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