美國人妻「隆胸後頭劇痛」！省錢到墨西哥動刀　染腦膜炎喪命

▲克莉絲特（右）與丈夫胡安（左）。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

美國一名31歲網紅媽媽為了節省費用，特地到墨西哥接受隆胸手術，沒想到返美後不久就出現劇烈頭痛，並開始發燒。到醫院診治後確診腦膜炎，經歷4個月與病魔抗爭的日子，她最終還是病逝。據悉，她的另外2個朋友也在當地接受整形手術後逝世。

根據《每日郵報》報導，德州網紅媽媽克莉絲特（Crystal Villegas）與身為超羽量級拳擊手的丈夫胡安（Juan Tapia）共同育有3個孩子。她3月到墨西哥靠近德州邊境的診所接受隆胸手術，以節省費用，但是在術後幾天卻出現頭痛、發燒等症狀。克莉絲特到急診室後，被醫師診斷罹患真菌性腦膜炎。

克莉絲特在隆胸手術中不慎感染真菌，進而引發腦膜炎，而事實上，她並非第一起案例。根據統計，光是克莉絲特接受手術的診所與另外一間診所，截至目前為止就已經造成數百人術後真菌感染，並導致9名美國女性死亡，其中大多數是年輕母親，而這也突顯了「醫療旅遊」的危險。

克莉絲特確診真菌性腦膜炎後，在德州的一間醫院與生命搏鬥了4個月。她的丈夫胡安表示，妻子非常後悔做了隆胸手術，她只想陪伴3個孩子長大，「在這艱難的4個月裡，她努力奮戰，從未放棄。」

胡安說，在克莉絲特病情去世前，她失去所有自理能力，必須重新學習走路、如何使用廁所以及說話。他也提醒相關單位可以注意醫療旅遊的風險。

報導指出，每年有超過100萬名美國公民前往墨西哥私人診所接受廉價的整容手術，與美國相比，這些診所的安全往往存在缺陷。