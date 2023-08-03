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在縣議員服務處前放煙火+臉書留言恐嚇　屏東男遭收押

▲涉屏東縣議員許展維服務處前施放煙火，李男遭羈押　 。（圖／民眾提供）

▲涉屏東縣議員許展維服務處前施放煙火，李男遭羈押。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉籍縣議員許展維萬丹服務處31日晚遭遭人以施放煙火、並在社群軟體臉書(Facebook)以留言訊息恐嚇，屏東地檢署指揮屏東警分局偵辦，查獲李姓男子涉嫌恐嚇，訊後向法院聲押獲准。

屏東地檢署日前接獲屏東縣警察局及屏東分局通報，指縣議員許展維服務處遭人施放煙火、臉書留言恐嚇，立即由主任檢察官廖偉程、檢察官吳文書與警方成立專案小組蒐證調查，經蒐集事證及訊問相關證人後，查悉李姓男子涉案，承辦檢察官於2日訊問後，認李男涉犯恐嚇危害安全罪嫌重大，並有羈押原因及必要，乃向屏東地方法院聲請羈押獲准。

經查，李男因認縣議員許展維夫妻涉犯貪污罪嫌，於7月31日晚間，前往萬丹鄉該議員服務處前方之道路上燃放煙火，復於同晚在臉書上貼文聲稱後續將邀集他人參與更大活動意旨等內容，涉及以加害生命、身體及財產之恐嚇言論，足使許姓議員心生畏懼，致生危害安全。

經專案小組追查發現係李男所為，承辦檢察官經查證相關影像、網路訊息及證人後，於8月1日拘提李男到案，2日偵訊後認李男涉犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌重大，並有羈押原因及必要，且有反覆實施之虞，向屏東地方法院聲請羈押，經法院裁准羈押。

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