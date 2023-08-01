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退選屏南立委遭放鞭炮咆哮　許展維：我懂你們警告我不要亂講話

▲屏東縣議員許展維萬丹服務處遭人放鞭炮、咆哮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣議員許展維萬丹服務處遭人放鞭炮、咆哮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員許展維31日晚臉書宣布退出屏南地區立委選舉，深夜萬丹鄉服務處遭人惡意施放鞭炮並有人在現場錄影、咆哮，警方獲前往查看，現場已無滋擾情形，經巡視發現服務處前方道路安全島旁有燃放過後的煙火痕跡及煙火盒，處理員警立即查扣相關證物，並調閱監視器，成立專案小組追緝犯嫌。

▲屏東縣議員許展維萬丹服務處遭人放鞭炮、咆哮 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局表示，7月31日晚間22時44分許，萬丹分駐所接獲萬丹鄉籍縣議員許展維服務處報案，稱遭人惡意施放鞭炮並有人在現場錄影、咆哮，警方接獲報案後，立即派員前往查看，現場已無滋擾情形，經巡視發現服務處前方道路安全島旁有燃放過後的煙火痕跡及煙火盒，處理員警立即查扣相關證物，並調閱監視器追緝犯嫌。

該服務處已向施放煙火之滋擾人員提出告訴，警方也已成立專案小組追查，調閱相關路口監視器，目前已鎖定特定對象，積極查緝到案，並加強服務處及周遭安全維護工作，防止滋擾事件再發生。

許展維服務處對此發表聲明，「31日晚間10時34許展維服務處前被惡意施放鞭炮。作案車輛箱型車，停放於服務前方，副駕駛隨即下車，在馬路上隨機施放兩個鞭炮，甚至對服務處用手機錄影、咆哮，隨後上車離開。

許展維表示，「宣布退選，感謝一路上支持的民眾，紛紛至粉絲專頁打氣加油，讓我感動不已。

但也希望沒有認可阿維的民眾保持理性，不要打擾我的家人，許展維不得不顧大局宣布退選！你們卻在夜闌人靜之際，唆使人到服務處放鞭炮，製造恐懼，真是孰可忍、孰不可忍！我懂你們在警告我不要亂講話，但許展維無所懼！為了保護家人，我已經正式向警方報案，我也請警方儘速破案！抓出幕後黑手！」

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