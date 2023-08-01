雲林縣議長沈宗隆涉貪將請辭　3連霸的「他」接棒呼聲最高

▲雲林縣議員黃凱積極爭取議長寶座，獲支持度相當高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會議長沈宗隆因涉綠能貪污於上月26日遭雲林地檢署起訴，日前傳出議長沈宗隆有意請辭，接任人選瞬間成各方議論焦點。第三選區縣議員黃凱今（1）日受訪證實沈議長請辭之意，但確切時間尚未確定，黃凱並表示，正積極爭取議長寶座並獲沈議長肯定支持。

雲林議長沈宗隆曾涉及土庫鎮土方弊案以及長庚雲林分院收賄疑案但都全身而退，今年3月間，沈宗隆因涉嫌向綠能風電業者收賄2600萬元，深陷重大貪瀆疑案遭羈押達78天，直至上月初才以300萬元交保獲釋。繳回犯罪所得後雲檢於7月26日以涉嫌貪污治罪條例第5條第1項第3款不違背職務收受賄賂罪嫌起訴。

沈宗隆曾任土庫鎮代會主席、土庫鎮長、縣議員及副議長，在雲林政壇具有舉足輕重地位。據了解，縱橫政壇數十年的沈宗隆在獲釋後，深感身心俱疲，也看透人生，有意提前交出棒子，辭去議員、議長職位，過著平淡生活。

針對議長寶座接任人選，有傳聞現任副議長蔡咏鍀有意爭取扶正，但三連任的縣議員黃凱呼聲最大。今日黃凱接受媒體訪問，大方表示，因為議長有意請辭，除獲得沈議長的支持外，目前辛勤拜會同事尋求同事支持，盼以連任四屆縣議員的經驗希望各位支持，延續沈議長之前在議會共事的和諧，共同努力為雲林縣打拼，做好監督縣政府工作並照顧鄉親。

▲雲林縣議長沈宗隆有意請辭，但確切時間尚未確定。（圖／記者蔡佩旻攝）