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南部人生活太慘？　他曝數據嗆柯文哲：你執政8年「脫北者」22萬人

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（2日）表示「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」，對此，台灣基進台南市議員李宗霖質疑，柯文哲執政8年台北市少了22萬人，台北生活真就很「柯」以？柯文哲當台北市長，台北人就逃離台北，那如果他當總統，是要台灣人逃去哪裡？

柯文哲昨日晚上接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪時提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」。

對於柯文哲說法，李宗霖說，柯文哲舉例的南部年輕人，一個月薪水4萬多，房租一個月5千塊，不敢結婚。然而比較台北市平均薪資43,170元，一個月卻要負擔1萬元以上的房租，且伙食費恐怕是南部的兩倍；他反問，柯文哲在台北市執政，每年約有16萬名「脫北者」，8年來台北市人口總共減少22萬人，真的還覺得台北生活很「柯」以？

李宗霖表示，柯文哲說出「去南部看那些老百姓的生活，我覺得實在是太慘了」這句話，就是在天龍國住久了，根本不知道台灣其他地方的民情。更何況，一個負責任的政治工作者應當是看到問題並且提出解方，而不是透過貶低南部的方式，藉此墊高自己的價值，甚至將自己塑造為救世主的形象。

李宗霖怒批，柯文哲根本無心了解南部人的心聲。過去柯文哲對於前瞻計畫以及其他縣市建設的分配，時常有意見，甚至說出「鄉下要有鄉下的樣子」；柯文哲也曾譏笑「南部人搭公車是癮頭（giàn-thâu，傻瓜）」，這些話語南部人都記在心裡；更可怕的是，柯文哲當市長，台北人就逃離台北，「那如果他當總統，是要台灣人逃去哪裡？」

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