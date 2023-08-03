批柯文哲「井底之蛙的獨裁意識」　鄭運鵬：應反證他贏台灣不會完蛋

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批柯文哲「井底之蛙的獨裁意識」　鄭運鵬：應反證他贏台灣如何不會完蛋

▲▼民進黨立院黨團召開「新北治安崩盤 初選選情告急 侯友宜全甩中央」記者會 鄭運鵬 黃世杰 張宏陸 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚間在網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」中提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」。對此，民進黨立委鄭運鵬3日痛批，「我不贏台灣會完蛋」這句話本身就代表柯文哲井底之蛙的獨裁意識了。

針對柯文哲喊出「我不贏台灣會完蛋」，鄭運鵬今日在臉書上發文表示，邏輯上台灣為什麼會完蛋？因為柯文哲只講了他所挑選的南台灣觀察，但是南台灣現在也沒有完蛋，由此也可見，柯文哲沒有真正認識在台北市月薪四萬的人怎麼生活，他應該認為四萬元月薪都拿去租合宜住宅就是比南台灣幸福。

再者，鄭運鵬說，若退萬步談，即使南台灣真是柯文哲所認知的這樣，那為什麼台灣就會跟著完蛋？再退萬步談，即使真的台灣完蛋，為什麼就只有柯文哲能夠不讓台灣完蛋？可見對他而言，就只有三次重考的他是天縱英明。

「事實上，柯文哲擔任台北市長執政了八年，民調真的完蛋。」鄭運鵬質疑，那柯文哲怎麼證明台灣本來好好的，台灣不會因為他執政就像台北市一樣完蛋？更痛批，「我不贏台灣會完蛋」這句話本身就代表柯文哲井底之蛙的獨裁意識。

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