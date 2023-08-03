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柯文哲稱南部過很慘　顏若芳：那還不支持前瞻計畫促進區域平衡？

▲▼台北市議會市政總質詢民進黨顏若芳、林延鳳及趙怡翔三位議員，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚上接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪時提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」。對此，台北市議員顏若芳說，柯文哲一言一行充滿矛盾，一昧以天龍人視角看台灣，「當台北市長滿意度蟬聯吊車尾，憑什麼要國人相信你當總統台灣會更好」？

顏若芳說，柯文哲說南部人過很慘，為了要選總統，「什麼瘋言瘋語都敢講」；她說，柯文哲曾說「鄉下就要有鄉下的樣子」，現在說南部人過很慘，「那你還不支持前瞻計畫促進區域平衡發展？」

顏若芳表示，柯文哲當市長，社會住宅4萬一個月，讓年輕人住不起；又說南部年輕人月薪4萬，生活慘，但民眾黨的小編月薪3萬5，那在柯文哲眼中，不就是慘慘慘？

「柯文哲是不是忘記了，你在當台北市長的時候，北市青年失業率是六都最高？」顏若芳說，柯文哲卸任前還留了一屁股爛帳，財政紀律完全破功，若當上總統還要重啟服貿，這更讓全台灣年輕人找不到工作。

顏若芳直言，柯文哲一言一行充滿矛盾，一昧以天龍人視角看台灣，連個台北市長，滿意度蟬聯吊車尾，市長都當不好，柯文哲憑什麼要國人相信你當總統台灣會更好？

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