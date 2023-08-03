氣象專家PO「1路徑圖」喊：太奇葩！　卡努暴風圈今夜離台最近

▲吳聖宇直言「卡努」路徑奇葩。（圖／翻攝自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）

記者張乃文／綜合報導

中度颱風「卡努」逼近，暴風圈將於今（3）午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，而北北基也已宣布放颱風假。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則針對卡努的路徑指出，「夏天颱風走這路徑太奇葩」，並預估明日中午前有機會解除陸上颱風警報。

吳聖宇昨（2）日晚間在臉書預估颱風情況，包括暴風圈邊緣3日午後會接觸北海岸、東北角，而颱風中心今晚至明（4）日清晨最接近，暴風圈邊緣將涵蓋新北、基隆、台北及宜蘭等地。4日中午前有機會脫離陸地並解除陸上颱風警報，海上警報要等到明天傍晚或入夜。

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吳聖宇也貼出一張颱風路徑預估圖，直言「夏天颱風走這路徑真的太奇葩。」有網友則留言「這到底是什麼球路…這輩子沒看過…」。

針對中度颱風「卡努」的最新預估，氣象局指出，暴風圈將於今日中午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，今大台北降雨範圍廣、時間也較長，尤其北海岸雨勢最猛，另各地風力也較為強勁，至於明天風雨是否仍達颱風假標準，氣象局指出，明早是台灣脫離颱風影響的過程，風力仍強但會逐漸轉小，是一個交界點，須由地方政府判斷。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努颱風目前在台北東北東360公里海面上，未來緩慢朝西前進，由於導引氣流不明顯，因此移動速度緩慢，且會出現不規則的路徑，預計今日中午或下午暴風圈會接觸陸地，北北基宜均為陸警警戒範圍。

氣象局提醒，今日大台北降雨範圍較廣，尤其北海岸雨勢最猛，其他地區的降雨則是以山區為主，平地有間歇性降雨，不過苗栗以南的山區也要留意豪大雨發生。今晚開始西南風增強，中南部的雨勢反而會比北部更明顯，且山區還會有局部大雨或豪雨。