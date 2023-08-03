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卡努今明最近！風雨越晚越大　5重點一次看

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲卡努水氣持續影響台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

越晚風雨越大！天氣風險公司總經理彭啟明提出5點提醒，今天開始受颱風外圍環流影響，西半部將有陣雨現象，降雨範圍逐漸往南延伸；颱風帶動的西南季風也會增強，中南部降雨將增多。

彭啟明在臉書說，今天北部的風勢將顯著增強，尤其沿海區域，市中心受到地形阻擋，風勢雖沒那麼強，但仍要注意安全，也請您多檢查一下您家、公司的招牌等，外出也要注意容易有些路樹倒塌等意外。

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1、 卡努颱風最新動態

卡努颱風目前位於台北東北東方300多公里的海面上，今天、周五將是颱風最接近台灣的時間，周末將朝東北方遠離前往日本。

▼卡努今天、周五最靠近。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

2、 颱風警報情況

氣象局周三已經發布大台北地區、宜蘭及北部、東北部的海上陸上颱風警報，最快可能在今天深夜至周五晨前解除陸上颱風警報，周五下半天將陸續解除海上颱風警報。

3、 今天、周五天氣預測

今天開始受颱風外圍環流影響，西半部將有陣雨現象，降雨範圍逐漸往南延伸；颱風帶動的西南季風也會增強，中南部降雨將增多，可能伴有大雨，西部山區需留意豪雨的可能。東部天氣較穩定，有焚風發生機會。

4、 周末天氣預測

隨著颱風遠離，周末北部天氣將逐漸恢復穩定，但由於將轉為西南風環境，中南部仍需防範局部大雨。

5、 安全提醒

今天、周五外出請注意劇烈天氣變化，尤其是強風與陣雨，確保自身安全。

▼各地實測風力。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

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