卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

▲卡努進逼台灣。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，卡努將135度大轉彎。氣象專家吳德榮則提醒， 今天、周五北台灣及中南部雨勢加大；周五起至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，中南部午後常有大雷雨發生，伴隨「劇烈天氣」。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱卡努其北方的高壓減弱，颱風移速逐漸減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓北側的偏西風主導，周五起逐漸向東北東迴轉，脫離台灣附近；不過，即使各國模式對颱風路徑的模擬仍有差異，但對西南季風型態的建立影響並不大，故在下周二前要關注西南季風帶來的降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周五受卡努暴風圈邊緣或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大，尤其山區；背風面花東受影響小、氣溫偏高，有焚風發生的機率。

吳德榮分析，周五起至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部午後常有大雷雨發生，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），並形成連日多雨的條件，應特別注意。

彭啟明在直播中分析，颱風速度放慢，未來會135度大轉彎，預計周四至周五清晨最接近台灣東北方海面，也是影響最多的時間，暴風圈可能掠過東北角到北海岸，北部風雨會滿顯著，留意間歇性短延時強降雨，颱風周五上午到周六慢慢遠離。

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）