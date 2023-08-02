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曝訪日氣氛不同！台海危機已成主軸　侯友宜：我會做到讓台海安定

▲國民黨總統參選人侯友宜2日下午返台。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜2日下午返台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（2日）結束為期三天的訪日行，於下午近5時許搭機抵達松山機場，並於入境大廳發表談話。侯友宜說，國民黨政府執政時，台日關係談的都是貿易、經濟等，但這次不一樣，談的都是台海危機，而他充分表達「我要用我的生命顧台灣，至死不渝」的立場，以及兩岸要建立對話、我方提升自我防衛能力的態度，做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心。

侯友宜7月31日起率團訪問日本，期間見了日本前首相麻生太郎、被視為「安倍接班人」的自民黨政調會長萩生田光等人，並於8月2日下午搭機返抵松山機場。侯友宜在松機國際線入境大廳發表談話時表示，72小時訪日行他見了36位跨黨派國會議員，包含前首相及未來要擔任首相的熱門人選，這趟他要謝謝日本好朋友協助，讓「友宜之旅」建立了跟日本政界真正的友誼。

▲國民黨總統參選人侯友宜返台。（圖／記者林敬旻攝）

話鋒一轉，侯友宜指出，這趟來回日本過程中，他見到的日本政要、意見領袖，都非常關心台灣跟日本緊密連結過程中，每一個地方、每個人、談的每件事，包括前首相，都在關心台海局勢。而過去國民黨政府執政過程中，台日關係談的都是貿易、經濟、文化，甚至包括休閒、旅遊等事，這一回完全不一樣，談的都是台海危機。

侯友宜說，台海危機是所有人最關心，也是日本最關心的一件事，而這個關心充分展現對方對台海危機的憂慮，尤其包括前首相都談到這些問題。當有人特別提起和平跟戰爭，身為未來要當領導人負責任態度，他充分表達自己的立場，「我要用我的生命顧台灣，至死不渝」。

侯友宜強調，他也非常清楚展現自己的態度，兩岸要建立對話，避免戰爭，我方一定要不斷提升自我防衛的能力，更重要的是跟民主同盟來合作，「我很清楚地表達，態度也很堅定」，所他在這裡，也要讓關心台海危機所有好朋友再三強調，他會做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心，「我們一起並肩作戰」，讓台灣遠離戰爭，世界能和平穩定。

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