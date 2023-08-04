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颱風卡努襲台…新北市府共受理372案件　路樹倒塌最大宗　

▲▼ 颱風卡努襲台，新北消防局統計共受理372案件，其中以路樹倒塌為最大宗　 。（圖／新北消防局提供）

▲▼ 颱風卡努襲台，新北消防局統計共受理372案件，其中以路樹倒塌為最大宗　 。（圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

卡努颱風襲台，新北市災害應變中心共計受理372件案件，以路樹傾倒184件佔案件量49.3%最多，其次為招牌、圍籬及電線掉落等小規模停電案件，無傳出重大災情。新北市災害應變中心自今天12時30分起轉為常時三級開設，颱風期間共召開5次工作會報，整備各項應變作為。

新北消防局表示，新北市長侯友宜7月30日召開卡努颱風動態分析情資研商會議後，要求市府團隊全面戒備，謹慎面對直撲新北市而來的卡努颱風，並決定新北市災害應變中心自8月1日起二級開設，後續依陸上警報發布於8月2日17時30分提升為一級開設，直至中央氣象局於今(4)日上午11時30分解除新北市海上颱風警報後，新北市災害應變中心自12時30分起轉為常時三級開設，颱風期間共召開5次工作會報，積極整備各項應變作為。

應變中心開設期間，市長侯友宜親自帶隊視察板橋湳仔溝抽水站，指示副市長朱惕之前往北海岸視察萬里龜吼漁港新建工程，並要求市府團隊依強陣風預報及適逢年度天文大潮等氣象情資，加強各項防颱整備措施。

包括抽水站預抽溫機、移動式抽水機組及橫移門相關測試，土石流潛勢區、坡地社區及易成孤島地區之加強宣導，漁船提前進港及漁工安置作業，商家招牌、工程塔吊及行道路樹之強固措施，國軍兵力機具預置各區公所，各類廣播設備系統之測試等整備事項。

▲▼ 颱風卡努襲台，新北消防局統計共受理372案件，其中以路樹倒塌為最大宗　 。（圖／新北消防局提供）

據市府統計，颱風影響期間，應變中心共計受理372件案件，以路樹傾倒184件(49.3%)最多，其次為招牌、圍籬及電線掉落等用路人危害和部分區域小規模停電之案件均已迅速處理完畢，並無傳出重大災情。

另因應大潮及石門水庫預防性洩洪作業，考量用路人安全，目前持續封閉大漢溪左岸(三重重新橋至新莊21號越堤道一帶)之橫移門、越堤道及堤外道路，並開放水門周邊部分紅黃線路段停車，同時暫停路邊停車收費。

消防局提醒，卡努颱風雖已解除警報，仍應隨時注意颱風動態，新北市北海岸及東北角沿海一帶仍有長浪發生，應儘量避免前往海邊從事釣魚、戲水、觀浪等活動，新北市災害應變中心將持續監看氣象資訊，做好各項防災整備工作，為民眾安全把關。

▲▼ 颱風卡努襲台，新北消防局統計共受理372案件，其中以路樹倒塌為最大宗　 。（圖／新北消防局提供）

▲▼ 颱風卡努襲台，新北消防局統計共受理372案件，其中以路樹倒塌為最大宗　 。（圖／新北消防局提供）

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