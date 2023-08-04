南投仁愛豪雨多處成災！　許淑華：以搶通中斷道路為要務

▲南投縣長許淑華4日下午前往埔里鎮大湳里守城橋勘查。（圖／南投縣府提供）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

受卡努颱風外圍環流影響，南投縣內多地傳出災情，南投縣長許淑華4日下午前往埔里鎮大湳里守城橋，勘查橋面下塌情形，經現場了解，主要是因河道中的淤泥及樹枝雜草未清理，導致水流直接衝擊到橋墩而導致橋面下陷。許淑華表示，將請水利署第三河川局盡快做好河川疏濬，目前會持續封橋，民眾進出及車輛可改道行駛，注意安全。

許淑華表示，埔里、信義多處列土石流黃色警戒，有和信義鄉長全志堅聯繫，目前往東埔方向的坍方道路已搶通，尚無災情，全縣災情還是以仁愛鄉為主，多處列土石流紅色警戒，相當危險。

許淑華指出，目前仁愛鄉人員撤離及安置順利，並無傷亡傳出，因雨勢不斷，人員疏散狀況縣府仍會持續掌握，並呼籲民眾不要進入受災地區以免受阻，縣府也會和中央及公所持續協力合作救災，上週杜蘇芮颱風來襲前，縣府已完成整備工作，目前正由開口廠商進駐全力搶修，以開通受阻斷的主要幹道為第一優先。

根據南投縣府消防局災情統計，截至4日下午4點30分為止，無人員傷亡或受困情形，仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村及埔里鎮蜈蚣、福興里已提升為土石流紅色警戒區，危險地區已撤離人數為65人，包括：仁愛鄉南豐村13人、春陽村1人、精英村5人、都達村30人、親愛村8人、德鹿谷村3人及大同村5人；而在觀光客勸導疏散部分，在信義鄉東埔溫泉區進行預防性撤離10人，仁愛鄉部分則是全部撤離。

至於道路因受土石流坍方影響，造成受損中斷情形，包括：台14甲線4.5K、18.7K處、台14線83K路樹倒塌、合作部落往屯原方向、仁愛國中旁道路、廬山部落92K+200路樹倒塌，還有投89線6.8K、16.8K、31.8K、37K、44K、48K、53k處；投83線(霧社至萬豐)1K、3.5K、4K、7K處；投85線(平靜)2.5、5.5、7.5K處；投71線(武界)15.9K處，其他部落中的農路亦有多處中斷，還有埔里鎮台14線61.5K、墘溪路38號等處中斷，大㓓里守城橋守成橋橋面下陷，縣府目前已將所有重機具都調往投83線及89線進行道路搶修中。

登山客聯繫部分，已申請入山民眾共4件26人，已連絡上的有3件、23人，目前仍有1件3人尚未聯絡上。