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37K「他上班只忙1小時」　缺點傻眼了！全場羨煞：3萬是補償金

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO一天只忙1小時，月薪爽領37K。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名網友自曝月薪38K且見紅就休，被網友大讚「頂天了吧！」而一名網友也透露，薪水37K上班8小時，但實際只有1小時在做事，無奈主管常常開罵細瑣小事，一度讓原PO想離職，「是我太草莓了嗎？」討拍文曝光後，反讓一票網友羨慕不已。

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，目前工作悠閒又輕鬆，上班8小時「通常只有1小時在做事」，其餘都在爽滑手機，月薪有3萬7000元。

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而唯一的卻點就是主管愛罵微不足道的事情，且有些根本與工作無關，讓原PO無言以對，「有時候氣到好想離職！」對此，原PO求問眾人看法，是否60幾歲的老人都這樣，「是我太草莓了嗎？？」

文章曝光後，引來一票網友羨煞回應，「要不你跟公司說你找好接班人了，我來接」、「羨慕！10年也沒你這薪水」、「好閒的工作有3萬7，忍」、「所以公司還缺人嗎」、「現在辦公室的工作很少有3萬7...有2萬8就要偷笑了」、「什麼工作，這麼閒阿」。而原PO透露，是文書類工作，且沒有任何升遷的機會。

還有人笑酸，「建議離職！換一個26K月休4天要輪班的工作，來充實自己的心靈」、「可以換3萬的，8小時做好做滿，然後被罵的跟孫子一樣」、「你的情況怎麼完全跟我一模一樣，我的主管是我爸」、「你這是標準的過太爽...」「您的實際薪水應該只有7000元，另外的3萬是委屈補償（金）」。

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