　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班拒穿1單品「透出內衣痕」！男友氣到鬧分手　妹子愣：很誇張嗎

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夏天的衣物通常比較清涼透氣，但若是衣服質料過薄，裡面應該再多穿一件嗎？一名女網友透露，平時上班都要穿白襯衫，不過薄一點的襯衫會透出內衣的痕跡，男友看到時都很在意，要求她在裡面多穿一件內搭，雙方為此吵了許久，甚至鬧到要分手，她好奇到底是誰的問題？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，公司規定上班要穿白襯衫，到了夏天她就想要穿薄一點的布料，不過內衣痕跡很容易透出來，有時胸前鈕扣也會露出縫隙。她對於這情況並不在意，但男友卻堅持要她多穿一件內搭，或者要穿外套，且不得拉下拉鍊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，天氣已經很炎熱，光穿著內衣都覺得不舒服，何況再加上內搭，且平時待在冷氣房就算了，如果要騎車在外曬太陽「真的很要命」。她也說平時工作會上下樓梯，見客戶也會加上西裝外套，屆時會更加悶熱。不過男友不諒解，雙方還為此大吵一架，甚至鬧到要分手，讓她好奇「這樣穿真的有很誇張嗎？」

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「正常公司規定要穿的，有什麼好不能接受，女生光是穿內衣就悶得要死」、「要加內搭或外套的話我不行欸，夏天穿內衣已經很悶了，只是襯衫的話應該還好吧」、「我覺得他要這樣要求你的話，那他也要胸罩+背心+襯衫出門才公平呀，不然怎麼能要求你呢」、「熱爆了，可以建議他去健身房的時候，穿個內搭再穿衣服試試看」。

但也有網友理解男友的想法，「會很透嗎？如果你本人不介意的話，那倒無所謂，只是我也能理解對方的感覺，不由得會出現一點控制慾，建議可以好好溝通一下，告訴他這種天氣再穿內搭或外套簡直要人命」、「男友可能是以男生角度來跟你說，表示那些都是男生會注意看女生的部分，所以他才很在意，不想讓你被看」。

還有女孩推薦，「細肩帶平口內衣會不會比較好」、「我都穿淺色運動內衣而已欸，白襯衫也有不透的，我去NET買到的，可去挖寶」、「UQ有BRATOP內搭！可以只穿一件」、「BRATOP、小可愛、運動內衣、無痕內衣一生摯愛」、「可以試看看灰色的無痕內衣，比白色、膚色還不容易透出來」、「穿BRATOP啊，我自己是覺得白襯衫透出內衣很難看啦，不會透的話就沒差」、「鈕扣有縫隙可以縫個暗釦；內衣穿膚色之類的淺色就不會太明顯啦」。

ET快訊
可能發海警！卡努「髮夾彎」變慢　暴風圈侵台機率提高
快訊／謝典林退國民黨　 姊姊謝衣鳳回應了
日氣象廳：卡努「完美閃過台灣」　超狂路徑圖曝
「Vote White Vote Right」惹議　民眾黨將
政變！法國大使館被砸　放火燒大門
R6騎士魂斷麗寶賽道！「無法回正」自撞亡　車友湧入道別
快訊／國1南下「8車撞成一團」！　回堵2公里
朱海君神隱37天登台演唱　復出時間曝
以為生父拋妻棄女！女長大尋親心碎：被媽騙了20年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

中颱「卡努」逼近！虎航8／1桃園－沖繩航班取消、星宇異動出爐

明晚可能發海警！卡努「髮夾彎北轉」變慢了　暴風圈侵台機率破4成

他點名捷運這1站「走2步就1正妹」　一票認同：還會遇到日本女生

5566收藏品「被未來弟媳丟掉」！全家人不挺他：不道歉就斷關係

上班拒穿1單品「透出內衣痕」！男友氣到鬧分手　妹子愣：很誇張嗎

攝影家潘小俠病逝⋯享壽70歲！耗費42年拍攝《蘭嶼記事》成絕響

好市多新品「213cm木乃伊」比人高！會員笑：中元擺到萬聖節

校園#MeToo頻傳　政大聘研究助理須先簽名具結「未涉性平事件」

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

FUN暑假沒頭緒？北捷、機捷、高鐵有看頭　吃喝玩樂免燒腦

中颱「卡努」逼近！虎航8／1桃園－沖繩航班取消、星宇異動出爐

明晚可能發海警！卡努「髮夾彎北轉」變慢了　暴風圈侵台機率破4成

他點名捷運這1站「走2步就1正妹」　一票認同：還會遇到日本女生

5566收藏品「被未來弟媳丟掉」！全家人不挺他：不道歉就斷關係

上班拒穿1單品「透出內衣痕」！男友氣到鬧分手　妹子愣：很誇張嗎

攝影家潘小俠病逝⋯享壽70歲！耗費42年拍攝《蘭嶼記事》成絕響

好市多新品「213cm木乃伊」比人高！會員笑：中元擺到萬聖節

校園#MeToo頻傳　政大聘研究助理須先簽名具結「未涉性平事件」

藍高層致電「要我顧侯友宜立場」　謝衣鳯：家人有勸過謝典林

真的打不贏...MSI決賽組合再現、王者JDG七擒BLG率先殺進世界賽

推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

板橋人夏夜散步新去處！「津渡橋」增5百盞燈飾　漸層發光超浪漫

Suzuki「第1款全新電動休旅」內裝首曝！超大液晶螢幕很吸睛

陳吉仲升農業部長讚「賴清德有格局」　徐巧芯諷：速巴結其他主子

常常「凌晨4點醒來」超痛苦！　睡眠專家曝6大影響因素

弄丟索隆的刀！他急挽救「就怕太座發現」　網細看笑噴：代表上香

不想變老！50歲美魔女「賣房子籌錢整形」...成效讓人震驚

民意調查如何避免避免瞎子摸象窘境

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

卡努撲朔迷離！　2預估路徑曝

老闆最愛4星座！　超級旺公司

餐廳座位藏「潛規則」他見1幕愣：全台男人的默契

卡努急轉彎！　最新各國電腦模擬曝

三所大學明起停招「上千名學生需安置」　教職員工可正常領薪

卡努「在台灣北方卡太久，對中南部非好事」

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

卡努雨區擴大時間曝　中南部一路下到周末

7歲孩宜蘭童玩節受傷　眼角濺血

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

更多熱門

相關新聞

基隆女買內衣1380元→190萬！店員開錯發票慘了

基隆女買內衣1380元→190萬！店員開錯發票慘了

基隆一名內衣專櫃的女店員日前在為顧客結帳時，不慎將1380元的商品打成190萬4400元，直到當天在作帳時才發現鬧出大烏龍，擔心暴增的營業稅恐會由她來承擔，當晚嚇到無法入眠，所幸隔天報警後，在警方的幫助下成功尋回該名顧客，並重新開立發票，才化解這場危機。

辦公室內「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭

辦公室內「戴眼鏡+夾鯊魚夾」主管搖頭

陳天仁抓包男友「帶小三回家啪啪」！

陳天仁抓包男友「帶小三回家啪啪」！

「被同事邊緣」底下讚爆！他曝1地雷：很慘

「被同事邊緣」底下讚爆！他曝1地雷：很慘

怪男穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案

怪男穿羽絨衣「騎車碰瓷」　警：團夥作案

關鍵字：

內搭上班白襯衫男友內衣痕內衣

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

黃嘉千告家暴！夏克立律師曝加拿大「判決結果」

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

廖苡任遭陸網出征　50字限動回應

334萬人快刷存摺！　首批退稅今入帳

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

30萬人觀戰！尼克星被打到鼻出血　李育昇3:0奪勝

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面