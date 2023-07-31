上班拒穿1單品「透出內衣痕」！男友氣到鬧分手　妹子愣：很誇張嗎

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

夏天的衣物通常比較清涼透氣，但若是衣服質料過薄，裡面應該再多穿一件嗎？一名女網友透露，平時上班都要穿白襯衫，不過薄一點的襯衫會透出內衣的痕跡，男友看到時都很在意，要求她在裡面多穿一件內搭，雙方為此吵了許久，甚至鬧到要分手，她好奇到底是誰的問題？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，公司規定上班要穿白襯衫，到了夏天她就想要穿薄一點的布料，不過內衣痕跡很容易透出來，有時胸前鈕扣也會露出縫隙。她對於這情況並不在意，但男友卻堅持要她多穿一件內搭，或者要穿外套，且不得拉下拉鍊。

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原PO認為，天氣已經很炎熱，光穿著內衣都覺得不舒服，何況再加上內搭，且平時待在冷氣房就算了，如果要騎車在外曬太陽「真的很要命」。她也說平時工作會上下樓梯，見客戶也會加上西裝外套，屆時會更加悶熱。不過男友不諒解，雙方還為此大吵一架，甚至鬧到要分手，讓她好奇「這樣穿真的有很誇張嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



不少人看到後紛紛表示，「正常公司規定要穿的，有什麼好不能接受，女生光是穿內衣就悶得要死」、「要加內搭或外套的話我不行欸，夏天穿內衣已經很悶了，只是襯衫的話應該還好吧」、「我覺得他要這樣要求你的話，那他也要胸罩+背心+襯衫出門才公平呀，不然怎麼能要求你呢」、「熱爆了，可以建議他去健身房的時候，穿個內搭再穿衣服試試看」。

但也有網友理解男友的想法，「會很透嗎？如果你本人不介意的話，那倒無所謂，只是我也能理解對方的感覺，不由得會出現一點控制慾，建議可以好好溝通一下，告訴他這種天氣再穿內搭或外套簡直要人命」、「男友可能是以男生角度來跟你說，表示那些都是男生會注意看女生的部分，所以他才很在意，不想讓你被看」。

還有女孩推薦，「細肩帶平口內衣會不會比較好」、「我都穿淺色運動內衣而已欸，白襯衫也有不透的，我去NET買到的，可去挖寶」、「UQ有BRATOP內搭！可以只穿一件」、「BRATOP、小可愛、運動內衣、無痕內衣一生摯愛」、「可以試看看灰色的無痕內衣，比白色、膚色還不容易透出來」、「穿BRATOP啊，我自己是覺得白襯衫透出內衣很難看啦，不會透的話就沒差」、「鈕扣有縫隙可以縫個暗釦；內衣穿膚色之類的淺色就不會太明顯啦」。