義民中學大量解聘教師　教育部出手：限期學校依法續聘

▲ 30多名義民中學師生北上抗議，控訴校方不當解聘大量教師。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今（2日）召開記者會指出，新竹縣私立義民中學以不接受減薪為由，近日不當解雇至少10名教師，籲教育部國教署介入協調，捍衛教師工作權。教育部回應，限期學校應依教師法規定續聘教師，否則將依私立學校法相關規定處置。

全教總指出，義民中學是桃竹苗地區的滿額學校，辦學績效良好、年年有盈餘，但112新學年教師聘任作業，在未與教師協議下，片面增加「減薪條款」，將教師學術研究費以九五折支給、代理教師學術研究費則為專任教師的八折，校內有50多名老師不認同減薪，在爭議條款加註意見回擲學校，結果有10餘名老師陸續接到校方的不續聘通知，痛批校方不接受減薪就開鍘。

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教育部今回應，據義民中學函復說明，部分教師刪除修改內容未經該校同意，可認教師拒絕應聘，與教師間未能成立聘任關係；但國教署已函復學校，有關部分教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，學校應與教師盡速協商。如前揭教師未有教師法規定的不續聘情事，應依教師法規定續聘。基於維護教師工作權，限期學校應依教師法規定續聘教師，並函復國教署辦理情形。

教育部並指出，若學校未經協議，片面更改聘約變更支給數額，又屆期仍未改善及函復，以學校不續聘教師，有違反教師法及有關教育法規之虞，且影響學生受教權及教師權益，國教署將研議依私立學校法相關規定處置。