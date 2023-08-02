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卡努雙眼牆出現！專家曝「強風圈特大」示警：桃竹苗得防颱

▲▼颱風卡努雙眼牆出現。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲颱風卡努雙眼牆出現。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」持續增強，目前已達中颱上限，氣象專家表示，卡努已是一個成熟的颱風，並出現「雙眼牆」的結構，正在進行眼牆置換的階段，未來半天到一天強度可能稍微減弱或維持，且將會稍微搖搖擺擺的慢慢走。另因颱風的強風圈大，桃竹苗等地雖未被暴風圈掃到，仍會有劇烈雨勢。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據雷達迴波顯示，卡努目前已經出現「雙眼牆」的結構，正在進行眼牆置換的階段，因此未來半天或一天強度可能稍微減弱或維持，環流結構調整的關係，會稍微搖搖擺擺的慢慢走。

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颱風論壇表示，由於前方環境逐漸轉差，即便成功置換，颱風強度可能也難重返二度巔峰，除非卡努夠爭氣，才會有奇蹟發生。

颱風論壇提醒，根據最新的風場掃描強風圈還是很大，暴風圈沒有掃到的地方，也會感受到明顯的風勢，「桃園、新竹、苗栗、中部沿海」，要做好預防準備。

氣象局預報員朱美霖表示，今日起北部風雨增多，明日深夜是颱風最靠近的時間點，北台灣今日越晚風雨越強，降雨時間長，將有大雨或豪雨，其中北海岸風強雨大。明晚西南風增強，中南部降雨也會增多，要防範大雨或豪雨，後續西南風持續影響，中南部的降雨也會繼續累積，北台灣則是預計周六颱風遠離後雨勢就會趨緩。

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