基北北桃有機會放颱風假！蔣萬安喊市民優先　張善政：4市雨量不小

▲台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中度颱風卡努進逼，中央氣象局已發布海上警報，有機會於2日下午5時30分前發布陸上警報；由於基北北桃4縣市日前已達成協議，共同決策放颱風假與否，但外界觀察此次卡努颱風路徑，可能只有基北北達到放假標準。對此，桃園市長張善政表示，未來幾天的基北北桃雨量都不會太小，所以原則上盡量同步作業。

台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政2日上午出席「開車划算嗎？基北北桃1200都會通記者會 」，會後一同接受媒體訪問。針對此次有無機會放颱風假？蔣萬安表示，北市府持續關注卡努颱風路徑，他也於週一到防災中心聽取各局處的防颱準備，1日市政會議中也特別要求各局處做好各項準備工作。

蔣萬安提及，今日下午也會到災防中心進行三級強化開設，同時持續關注最新路徑跟風勢、雨量，「我們之前4縣市就已經有共同討論，依循相關機制以及停班停課作業標準，當然也會視情況及時聯繫、溝通，確定接下來是否會停班課」。

媒體追問，是否同樣於晚上8時宣布3日有無停班課？蔣萬安回應，今日下午會聽取最新報告，並且持續關注，「一定要達到停班課標準，以及後續是否影響4縣市市民通勤時的各種方便性、安全性，絕對以市民安全為最優先考量」。

至於外界觀察，此次卡努颱風可能只有基北北到達放假標準，桃園有無可能一同放颱風假？張善政回應，還是要看天氣預報，已經有些天氣預報的資料看起來，未來幾天的基北北桃雨量都不會太小，所以原則上盡量跟基北北桃同步作業，對市民比較方便。