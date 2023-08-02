快訊／車主注意！新北大漢溪左岸堤外停車　今晚8點強制拖吊

中度颱風卡努進逼，中央氣象局已發布海上警報，有機會於2日下午5時30分前發布陸上警報；由於基北北桃4縣市日前已達成協議，共同決策放颱風假與否，但外界觀察此次卡努颱風路徑，可能只有基北北達到放假標準。對此，桃園市長張善政表示，未來幾天的基北北桃雨量都不會太小，所以原則上盡量同步作業。