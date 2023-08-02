快訊／車主注意！新北大漢溪左岸堤外停車　今晚8點強制拖吊

▲中颱卡努逼近北台灣。（圖／氣象局）
記者劉人豪／新北報導
新北市政府指出，因應卡努颱風來襲，將於8月2日22時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道，並同步關閉該路段橫移門（俗稱水門）及越堤道。
基於安全考量，上述河川區域停車場車輛自8月2日17時起只出不進，20時起進行車輛強制拖吊作業，民眾若有車輛停放在該路段河川區域，請儘速駛離，以免愛車受損。
新北市政府水利局再次呼籲，颱風期間考量人車安全，請勿進入大漢溪上述路段河濱公園內，以免發生危險。
▲中颱卡努逼近北台灣。（圖／氣象局）
記者劉人豪／新北報導
新北市政府指出，因應卡努颱風來襲，將於8月2日22時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道，並同步關閉該路段橫移門（俗稱水門）及越堤道。
基於安全考量，上述河川區域停車場車輛自8月2日17時起只出不進，20時起進行車輛強制拖吊作業，民眾若有車輛停放在該路段河川區域，請儘速駛離，以免愛車受損。
新北市政府水利局再次呼籲，颱風期間考量人車安全，請勿進入大漢溪上述路段河濱公園內，以免發生危險。
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