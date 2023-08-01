桃園地景藝術節8／4登場　龍潭展區警方疏導管制措施出爐

▲2023桃園地景藝術節－龍潭展區將於8/4登場連續17天，警方將於重要路口實施交管與書等措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2023桃園地景藝術節－龍潭展區活動將於8月4至20日共計17天在龍潭觀光大池周邊舉辦，其中大池上16公尺高Hello- Kitty水上充氣裝置最為吸睛，預計將吸引數以萬計遊客湧入參觀；為避免造成當地嚴重交通壅塞，龍潭警分局除運用現有警力外，並將結合協勤民力以發揮整體功能，重點將置於活動周邊道路將嚴格執行交管疏導，以確保活動順利進行。



龍潭警方指出，為讓這項活動圓滿順利，針對活動會場與周遭道路加強交通管制，假日（8/5、8/6、8/12、8/13、8/19、8/20）期間，上午7時至晚上9時將封閉龍元路（五岔路至中豐路口）、神龍路（南龍路至五岔路口），另外中豐路段（凌雲國中至大五岔路口），將視車流管制或改道，沿線亦加強違規停車取締。

▲2023桃園地景藝術節－龍潭展區將於8/4登場連續17天，警方提供開車族停車指南。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，活動假日期間，龍潭運動公園停車場與龍潭區公所均設置接駁車至會場，另中壢火車站、楊梅埔心火車站至龍潭區公車均加開班次；停車場除地方收費停車場外，主辦單位另有規劃新龍路旁、龍潭區公所周邊開放停車，民眾可從官網查詢利用。



龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制疏導，選擇適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段並提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯與耽誤行車時間，遵守各路口員警與協勤民力指揮疏導；貴重物品誤留遺留車內，應隨身攜帶，共同維護假期交通順暢安全。