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社會 社會焦點 保障人權

獨／節電董座借750萬...賴帳不還找黑道設局　持刀恐嚇3打1

記者陳以昇／新北報導

台中市烏日區先前發生一起街頭暴力事件，一名男子在朋友介紹下，借錢給一家節電公司負責人750萬元週轉，但事後發現這家公司營運出現問題，男子想要回借款，沒想到反遭負責人夥同黑道設局，以還債為由設局誘騙他面交，男子一出現隨即被持刀圍毆，幸好趁隙開車逃跑，事後向警方報案提告恐嚇、傷害。

▲▼天道盟史姓大哥伸手毆打蔡男，還持刀攻擊，蔡男趁隙跑上車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲天道盟史姓大哥伸手毆打蔡男。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，經營節電公司的葉姓男子，由於積欠天道盟聯正會史姓大哥巨額高利貸，加上要回補公司資金4000萬，透過友人介紹認識蔡姓男子，蔡好心借750萬元供葉男公司周轉，但沒想到噩夢從此開始。

▼天道盟史姓大哥還持刀攻擊蔡男。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天道盟史姓大哥伸手毆打蔡男，還持刀攻擊，蔡男趁隙跑上車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蔡男事後得知節電公司內部資金出現問題，葉姓男子身為負責人竟拿公司資金償還高利貸，蔡男擔心拿不回借款，因此聯絡葉姓負責人要求協商還款。5日下午3時許，蔡男自知無力還款，跟天道盟聯正會史姓大哥密謀設局，約蔡男到公司碰面要償還750萬。

蔡男當天開著白色休旅車載著女友，依約到節電公司台中烏日區總公司，沒想到他下車後，葉男夥同史姓黑道大哥及2名幫眾上前圍毆他，還拿刀柄攻擊、恐嚇，蔡男在孤立無援下，趁隙跑上車，還差點在上車時被拖下來，最後成功脫逃，隨即到醫院驗傷，並到轄區警局報案提告恐嚇、傷害，整個被施暴過程被旁邊民眾拍下。

蔡男雖然報警提告，但葉姓董座政商、黑白兩道關係良好，他認為報案後警方動作太慢，借出的750萬元也石沈大海，於是找上台北市陳姓議員居中協助，希望議員能將葉董掏空公司資產一事及與黑道掛鉤恐嚇、傷害的事，公諸給投資人知道，避免再有人受騙上當。

▼蔡男趁隙跑上車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天道盟史姓大哥伸手毆打蔡男，還持刀攻擊，蔡男趁隙跑上車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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