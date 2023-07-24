彰化行車糾紛！火爆男掏空氣槍涉恐嚇　警埋伏醫院停車場逮人

▲彰化行車糾紛，男子涉嫌持空氣槍恐嚇，遭警方逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣警方21日接獲花壇鄉民眾報案遭持槍恐嚇，警方在短短不到2小時內成功抓獲涉及行車糾紛的犯罪嫌疑人。初步了解，本案發生於花壇鄉中山路二段，周姓民眾及女友駕駛自小客車行經該地與另輛蕭姓男子(39歲)駕駛的自小客車發生行車糾紛，對方竟然拿槍對著他進行恐嚇；警方事後迅速逮捕蕭男到案，並起出空氣槍、氣體鋼瓶、以及塑膠彈丸。

警方接獲通報後立即調閱監視器展開追蹤，並在彰化市某醫院地下室停車場找到涉案車輛。隨後，在該停車場埋伏並盤查嫌犯，一舉查獲涉嫌持槍恐嚇的蕭姓男子。蕭男事後同意警方搜索，並交付涉案空氣槍1枝、氣體鋼瓶2個及塑膠彈丸1包。嫌犯蕭姓男子坦承與被害人發生行車糾紛，但否認有恐嚇行為，並聲稱所持有的空氣槍並無不法行為，警方將進行初步測試其是否具有殺傷力。

值得一提的是，被害人的車輛並未裝有行車紀錄器，因此警方只能透過調閱前後路口監視器來確認兩車通過路口的情況。目前警方已將相關證據蒐集齊全，依刑法妨害自由、恐嚇罪移送彰化地檢署進行進一步的偵辦。

警方在此呼籲民眾在行車過程中，如遭遇糾紛或威脅，應儘快撥打110報案並保持冷靜，切勿輕率使用暴力或持有危險物品。同時，也提醒民眾安裝行車紀錄器以增加對意外事件的紀錄，為日後的證據提供更多保障。

被害人對警方的辛勞付出和迅速反應特別感謝，讓社會大眾在面對犯罪威脅時更有信心。這起案件警方則謙虛表示「工欲善其事、必先利其器」，幸賴彰化縣政府全力支持警政建設及設備，建置「天眼防衛網」逾1萬610支鏡頭，今年再編列1.3億元新建置751支，要讓彰化縣治安無死角，讓警方繼續維護社會的安寧與秩序。