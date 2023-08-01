幕後／密會麻生太郎內容曝光！　談兩岸局勢侯友宜提3態度

▲侯友宜與麻生太郎會面 。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜今（1日）赴日本自民黨黨部與日本前首相麻生太郎見面。據悉，侯友宜與麻生太郎約於下午4點半見面，雙方相談甚歡、氣氛愉快，甚至比預期會面時間還多，兩人暢談約1小時。會中，麻生太郎闡述自己對於國際局勢的看法較多，侯則強調對兩岸的3項態度，希望能做到台海安定、台灣安全、日本安心。

由於鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前訪日時都曾見到日本前首相麻生太郎，侯此行是否跟麻生見面備受關注。經記者目擊，身穿一席灰色西裝、頭戴深色紳士帽的麻生太郎，在下午近3點左右抵達黨部一樓，兩人在侯友宜與萩生田光一會面後再進行密會。

據與會人士透露，侯友宜一行人與麻生太郎約於4點半見面，約聊一個小時，比預期時間長很多，麻生太郎等日本人均關心兩岸議題，麻生太郎甚至認為，台灣處在重要地位，但這幾年兵凶戰危、瀕臨戰爭、中共軍機繞台等，不只日本人關心，全世界都關心。

▲日本前首相麻生太郎與侯友宜在自民黨部低調密會 。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜也針對此議題強調三件事，台灣必須避免戰爭、追求和平穩定，並堅持民主自由的制度，此外，也要強化自我防衛能力、提升國防軍備，及加強各種軍事演練，第三、兩岸要對話、避免衝突，台海安定、台灣安全，日本才安心。整場會談麻生太郎談話時間較長，他談及兩岸情勢、烏俄戰爭以及世界情勢，並以自身經驗強調，自我防衛能力的重要性。

與會人士分享，麻生是資深國會議員，也曾任日本首相，過去從政的經歷也是與世界各國領袖接觸，他有獨特的觀察，因此，在這次會面過程中，麻生太郎闡述很多自己的想法，同時也希望能將自己的經驗分享給侯友宜。整場對談氣氛融洽，麻生太郎最後還特別送侯友宜離開，釋出滿滿善意。

另有藍營人士分析，從這次侯友宜訪日的樣貌可以看出日本接見的態度，格局 與以往很不一樣，出席侯友宜茶會的人數也超乎預期。而侯友宜也透過這次訪日之旅展現出他對於國際事務的看法，不僅提出印太戰略，也提出他對於兩岸局勢的看法，希望能在723全代會後展現全新樣貌的總統格局。

