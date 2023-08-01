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揍斷18歲前女友鼻子「刀割百次」暴力男免入獄　數千人抗議示威

18歲女遭前男友打斷鼻子「割傷百次」　引發保加利亞數千民眾上街抗議

▲保加利亞一名18歲女子被前男友暴力對待，引發數千民眾上街抗議。（圖／翻攝自推特／@boristemkov）

文／CTWANT

保加利亞一名18歲女子，日前被26歲前男友拿刀割傷百次，還遭對方打斷鼻子、剃掉頭髮。此案經由斯塔拉薩戈拉市（Stara Zagora）法院審理，遭受暴力對待的女子，竟被法官認定「僅受輕傷」，因此沒有下令拘捕前男友。消息一出引起譁然，數千民眾紛紛為此上街抗議，響應範圍涵蓋境內40多個城市。

綜合《保加利亞國家廣播電台》、《索菲亞環球報》、《衛報》、《Balkan Insight》報導，18歲的黛博拉（Debora Mihaylova）慘被26歲的格奧爾基（Georgi Georgiev）持刀割傷百次，還遭打斷鼻子、剃掉頭髮，導致她身體多處受傷，送醫縫了400多針。

格奧爾基後被逮捕，斯塔拉薩戈拉市（Stara Zagora）法院卻於7月5日將他釋放。對此，負責審理此案的法官塔季揚娜（Tatyana Gioneva）表示，「法醫檢查的結果表明，傷口只會造成暫時的健康障礙，而非生命危險。」接著法院院長克拉西米爾（Krasimir Georgiev）強調，程序和結果均無違法。

不過，此案的判決一出，頓時引發譁然，其中保加利亞婦女基金會（Bulgarian Fund for Women）痛批，「我們震驚的是，被縫400多針和鼻子骨折，居然被稱作『輕微身體傷害』。如此一來，無疑是對所有虐待受害者提醒，他們經歷的痛苦和恐怖可能不會受到懲罰。」後來當局迫於外界壓力，7月30日再度逮捕了格奧爾基，事由則是6月24日、25日分別對黛博拉發出死亡威脅訊息，但他堅持不認上述指控。

之後境內多個城市的數千居民，7月31日下午6時紛紛上街抗議，光是首都索菲亞（Sofia）就有5000人在示威，抗議民眾並於海報寫下「不要再有下個女性（受害）」，以此表達訴求。33歲畫家伊凡（Ivan）指出，「容忍家庭暴力與政府機關的效能不彰，必須做出改變。今非昔比，社會也需出一份力。」

當地警方統計，今年1月至3月境內已有18名女子被殺，凶手大多源於認識的異性，社運人士估算受害人數不及於此，目前仍在積極爭取修法，期盼加強保護女性免受伴侶或前伴侶虐待。

報導指出，歐盟（EU）今年6月通過保護婦女免受暴力侵害的《伊斯坦布爾公約》，但早已於2007年加入的保加利亞索菲亞政府，拒絕批准其在本土實施，原因則是反對在公約中使用「性別」（gender）一詞。

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