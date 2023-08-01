「78億公路、81億漁港」　洪孟楷疑：為何最貴的都在綠營執政縣市

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

審計部7月29日公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元，但各縣市的補助金額不一，引發爭議。對此，國民黨立委洪孟楷1日也在臉書舉例，屏東有78億公路、高雄有81億漁港，為什麼最貴的永遠都是在民進黨執政的縣市出現？

洪孟楷指出，前瞻計劃審計報告出爐，讓國人發現，最初只要三千萬整修費用的前鎮漁港，預算從10億、50億、60億到最後暴增到81億；而屏東的公路種樹百里，最後造價高達78億，兩個都可併陳是最貴的公共建築，「我們要問民進黨執政七年多拿前瞻計劃來濫用，是在蓋世界奇觀嗎？」

洪孟楷強調，前鎮漁港尤其離譜，地方政府當初申請僅三千萬，反而中央時任行政院長蘇貞昌下令再多給錢，「第一次看到地方只要五毛，中央嫌補助不夠，主動加碼，這種案例恐怕藍營執政縣市找不到半個」，他再批評，如果說是自己私房錢也就算了，但是拿人民納稅錢，而且是向後世子孫舉債的前瞻計劃來慷慨濫用，真的對得起人民嗎？

此外，洪孟楷提到，人民心中總是有疑問，為什麼最貴的永遠都是在民進黨執政的縣市出現？他認為，南部縣市當然應當建設，但如果要換算人口數、使用率、後續效益等，就絕對不應造價如此昂貴，沒有人反對建設台灣，但是分顏色、大小眼、獨厚特定縣市的作為，更別說這背後有沒有違法、官商勾節的弊端，這樣行為才會讓國人深惡痛絕。

洪孟楷表示，凡走過必留下痕跡，當初以為瞞天過海的補助，如今一樣一樣攤在陽光下，就是因為不願人民的納稅錢被這樣黑龍轉桌的亂花，這也會是下架民進黨的最有力的理由。