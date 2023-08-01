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人妻喪父「推拿師靈肉安慰」！連結20次嬌怨X錯　工程師夫綠炸

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲人妻因喪父之痛、擋不住推拿師的安慰一吻，後續與他發生20次性愛關係，一次抱怨傳訊按摩師「插錯不衛生」，才被丈夫發現。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／新北報導

一名黃姓人妻由於父親過世的身心雙重打擊之下，忍不住對推拿整復師的安慰傾心、進而發生婚外情，任職工程師的蘇姓丈夫偶然在妻子的手機發現與推拿師對話「你突然插入超級痛、（插錯）又繼續插我X道」，並抱怨「不衛生」，丈夫氣得與妻子對質，妻子才道歉坦承至少發生20次性行為、並寫下切結書發毒誓，但丈夫仍痛心向推拿師小王求償100萬，法院判決推拿師該賠丈夫80萬。

根據判決，擔任高級工程師的蘇男與妻子黃女原先感情美滿，近年妻子因筋骨痠痛宿疾加劇，她在2022年7月初找到一家推拿館並固定去整復，而同年8月妻子的父親過世，加深了她的身、心靈打擊；推拿師得知後，邀請黃女到他的個人工作室進行「深度整復」，而聽了黃女傾訴心情後，推拿師在她額頭上親了一口表達安慰、憐愛，不料這卻讓她的心就此潰堤，後續忍不住與推拿師發生肉體關係。

蘇姓丈夫發現妻子對他態度日漸冷淡、爭吵變多，常需要一肩扛起照顧子女家庭的責任；直到2023年3月22日，蘇男偶然發現妻子傳訊向推拿師抱怨「好為難~~你突然插入超級痛！然後又繼續插我X道，不衛生的」、「我公（老公）也不曾這樣插錯」，對方回應「沒進去啦，而且根本沒味道，只在洞口而已」、「馬上把這件事忘掉，忘記了就好，每周一次是你的福利」，蘇男瞬間晴天霹靂、立即質問妻子，她才坦承與推拿師做了不應該的事，當場親筆簽立切結書，發下毒誓不與推拿師再來往，否則「母親、兄弟姊妹都不得好死、財產全歸老公（蘇男）」。

▲▼壓力,哭,崩潰,男人。（圖／pixabay）

▲蘇男見妻子竟接受推拿師的「安慰」，發展成肉體性愛關係，完全無法接受。（示意圖／pixabay）

但蘇男心裡的疙瘩仍然過不去、終日難以入眠，身心嚴重受創，憤而提告推拿師求償100萬。

推拿師喊冤否認，表示黃女的「插入X道之說」全屬片面之詞，所稱的「每周一次」也不是指性行為，並自爆自己糖尿病、肝功能異常等數病纏身，導致性功能障礙，根本不可能與黃女性交，更不用說會「不小心進到後面」，黃女指證自己硬不到1分鐘就軟了、又何來「福利」，反批黃女若非精神錯亂、就是外遇者另有其人，卻為給丈夫交代、將責任推給他成為代罪羔羊。

法官檢視證據，黃女被丈夫發現後，傳訊給推拿師「為了不讓錯誤繼續下去，以後就別再聯絡了，之前你我曾說過不妨礙彼此家庭，且這段期間的錯誤我不想再犯，我很愛我老公，心理道德壓力很大」，且黃女詳細表達了自己的心路歷程，因為身體的疼痛只有這名推拿師能按摩紓緩，面臨喪父之痛又得到暖心安慰，如同攀到浮木一樣、進而迎合他發生關係，此後約連結了20次。

法官認為，推拿師說自己有勃起障礙，但如果服用威爾鋼藥物治療、並非完全不能進行性行為，審酌蘇姓丈夫碩士畢業、擔任高級工程師，推拿師目前無收入，判蘇男獲賠80萬為適當，全案可上訴。

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