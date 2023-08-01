人夫淪陷！女同事主動加賴猛撩　他拋孕妻「潤滑劑+蒙眼」戰摩鐵

▲小柔愛上人夫、主動倒貼猛追，讓人夫不敵柔情攻勢淪陷，多次滑進摩鐵開房，人夫最後良心發現回頭向妻子坦承偷吃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子小柔（化名）明知林姓男同事已婚、老婆還懷孕中，卻忍不住喜歡上林男，主動加他的LINE聊天培養感情，並直接告白傾訴愛意，林男抵擋不了她的猛烈攻勢也淪陷，跟小柔多次滑進摩鐵床戰，後來林男良心發現主動向妻子坦承，妻子在2人訊息中看見「想吃你、買潤滑液、下次蒙眼X」等色慾字眼崩潰，怒告小柔求償100萬，法院審後判賠33萬。

妻子主張，她與林姓丈夫2020年1月結婚，隔年11月生下2人愛的結晶，原本家計、家務互相分工，感情融洽，每周的家庭日丈夫也從不缺席，一家人常常外出旅遊相處，生活無憂無慮。

怎料，2022年11月間，丈夫突然向她坦承，已與女同事小柔來往約1年5個月，當初丈夫向小柔詢問保母相關問題，小柔卻藉此主動加丈夫LINE好友，並趁她懷著30周的身孕時、向丈夫示愛，丈夫意亂情迷下與小柔發生性關係，此後就私約到汽車旅館大玩性愛，直到丈夫自覺不能再繼續下去，才向妻子認錯自白。

小柔辯稱，她原先都出於同事間互相幫忙，並單純出遊，一切都在林男某天精神狀況不佳後變了調，小柔說林男主動訂摩鐵房間、造成逾矩之事，後續也都是林男主動邀約，她事後已經留職停薪，還要扶養自己的小孩，無力負擔對方求償100萬。

法官檢視了林男提出的自白書與小柔對話，可見小柔初期熱情猛烈攻勢「從來沒有對一個男生這麼主動過」、「我要跟你告白阿」，後來林男開始淪陷「我腦袋都是妳」、「你跟我在一起有變比較愛漂亮嗎」、「明天可以先幫你洗澡嗎」、「好想吃你喔」、「潤滑劑還夠嗎」、「沒有抱著我睡才會想睡」，甚至2人越玩越大「我上次有看到有人說蒙著眼睛做X很好玩」、「可以下次帶著做」，明顯有侵害配偶權情事，判小柔須賠人妻33萬元較適合，仍可上訴。