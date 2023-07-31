女校護偷吃生教組長被錄下「撞擊聲」　台積電主管夫綠炸求償

▲台積電主管發現校護妻偷吃生教組長，怒告小王求償百萬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一國小已婚的女校護到男生教組長家中偷情，兩人忘情的撞擊及呻吟喊「寶貝」的聲音，通通被元配裝設的針孔錄下，校護被元配告上法院，判賠30萬元。而校護的丈夫在台積電擔任主管職，也怒告生教組長求償百萬，法院判生教組長需賠30萬元。

判決書指出，宜蘭一國小男生教組長與女校護在同間學校任職，各有配偶和子女。2021年5月，生教組長帶校護回家在客房激戰，被元配在客房裝設針孔攝影機錄下，鏡頭雖未直接拍到床鋪，但完整收錄房內兩人在床上的上下震動與撞擊聲、摟抱親吻的電視螢幕倒影，以及呻吟聲與護理師喊「寶貝」聲音，還有組長全裸拿用過保險套的畫面等。

元配氣炸後，將錄影截圖傳給校護，嗆道「不好意思手滑按錯了」、「我也不知道會不會再手滑不小心跑到某國小的信箱」，並要求對方「督促妳的外遇對象趕快處理好他該處理的事情，不要一直討價還價」，否則可能手滑到校護老公任職公司的信箱去。

事發隔月，元配與丈夫協議離婚。再隔一個月，元配退出學校家長群組之前，留言道「我們家因為爸爸外遇學校護士，還是同學的媽媽，實在無法繼續在這裡學習，所以只能轉學出去。想了很久，是否要說，最後還是決定說出來，必須讓你們知道，有人這麼無良。」引起軒然大波。

元配告上法院，認為校護侵害她的配偶權，造成她與丈夫離婚，請求賠償精神慰撫金100萬元等。民事合議庭衡量各情狀，認定元配所受損害以60萬元為適當，前夫、小三負擔各半；又，元配與前夫在離婚協議上，拋棄非財產上之損害賠償請求權，因此僅判校護支付元配30萬元損害賠償。

校護的丈夫也怒和妻子離婚，並拿出判決書和新聞報導作為證據，向生教組長求償100萬元。法官審酌校護的丈夫在台積電當主管，年薪約800萬元，生教組長月薪約6萬5千元，判生教組長應賠償30萬元。全案還可上訴。