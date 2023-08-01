　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘上周僅增5本土！　疾管署示警「1因素」疫情恐再上升

▲▼疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情下降！疾病管制署今（1）日公布上周新增5例本土病例，都是本國籍男性，個案分布4縣市，依序是台北市2例、新北市、高雄市及台中市各1例。疾管署發言人曾淑慧分析，近兩周猴痘個案新增有減少趨勢，但目前仍然是旅遊旺季，近期出國人潮不少，包含世界衛生組織（WHO）、美國CDC都還是提醒疫情可能再升高，整體評估疫情風險仍然持續。

疾病管制署今(1)日公布國內新增5例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於今(2023)年7月16日至7月21日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月25日至7月30日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾淑慧表示，上周猴痘病例比前一周要低，但目前評估疫情風險仍然持續，因為現在仍是旅遊旺季，包含WHO、美國CDC都還是提醒疫情可能升高，提醒高風險民眾最好及早接種疫苗，並避免高風險行為。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月31日累計確診259例病例(243例本土及16例境外移入)，其中205例已康復，3例仍住院治療中、51例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。

疾管署統計，截至7月31日共計完成75,134人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種425人次及暴露前預防(PrEP)接種74,709人次；已完成2劑疫苗接種者為24,726人，僅接種1劑者25,682人。該署呼籲，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之19,329位民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

ET快訊
北京最貴酒店「被沖垮」！　泥水灌進大廳造景全毀
直擊／侯友宜見日本前首相麻生太郎！　兩人在自民黨部低調密會
卡努「略往台灣偏多一點」！　轉彎煞不住
南橫崩塌！　驚悚空拍畫面曝光
快訊／最低花15元　21張千萬發票出爐
快訊／20:30發布海警！　卡努最新路徑曝
4大AV女優宣布來台！　保證入場就濕透

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4年移除6.6萬尾日月潭魚虎幼魚　「不移除成魚」理由曝

卡努「略往台灣偏多一點」！專家喊：轉彎煞不住

猴痘上周僅增5本土！　疾管署示警「1因素」疫情恐再上升

快筆記！12星座8月「超級大旺日」一次看

妹子忽驚呆「是誰幫海帶打結」　網炸鍋：代表公的！竟藏2功用

快訊／氣象局「20:30發布海警」　明起全台迎雨！颱風最新路徑曝

公私併首例！台科大華夏校區成立　打造研發暨人才培育基地

護照持有率僅18%「一堆日本人沒出國過」　網曝2原因：沒必要

專家曝：卡努「暴風圈將涵蓋大台北」！北北基宜風雨非常有感

48年女校走入歷史！首屆男學生報到　達人女中今改名「高中」

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

4年移除6.6萬尾日月潭魚虎幼魚　「不移除成魚」理由曝

卡努「略往台灣偏多一點」！專家喊：轉彎煞不住

猴痘上周僅增5本土！　疾管署示警「1因素」疫情恐再上升

快筆記！12星座8月「超級大旺日」一次看

妹子忽驚呆「是誰幫海帶打結」　網炸鍋：代表公的！竟藏2功用

快訊／氣象局「20:30發布海警」　明起全台迎雨！颱風最新路徑曝

公私併首例！台科大華夏校區成立　打造研發暨人才培育基地

護照持有率僅18%「一堆日本人沒出國過」　網曝2原因：沒必要

專家曝：卡努「暴風圈將涵蓋大台北」！北北基宜風雨非常有感

48年女校走入歷史！首屆男學生報到　達人女中今改名「高中」

譚詠麟「4天暴瘦7KG」開唱前染病！　報平安意外洩天價豪宅

新北消防局赴新加坡交流　星台港韓緬齊聚一堂精進防救技術

4年移除6.6萬尾日月潭魚虎幼魚　「不移除成魚」理由曝

揍斷18歲前女友鼻子「刀割百次」暴力男免入獄　數千人抗議示威

飼主搬家小黃將「賣到狗肉廠」　妹子買下當自己生日禮物

夜景＋燈光秀一次滿足！桃園免門票夜景聖地　漫步水母光廊太好拍

徐若熙登板實戰時間確定！羅嘉仁也要重返投手丘

超誇張！雲林小客車逆向停等紅燈　遇來車尷尬閃避

環球晶圓Q2、上半年營收續創同期新高　預收款達383.3億

來台連3場先發都遇雨　伍茲被封「雨神」只能苦笑

生活熱門新聞

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

卡努進逼！北部風力近颱風假標準

即／丹丹漢堡廣東店結束營業　粉絲含淚送別

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

小嬸懷「男孫」　婆婆伺候三餐！孩一出生逆轉了

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

必勝客「進擊の巨人」披薩曝光！員工崩潰：開玩笑嗎

更多熱門

相關新聞

快訊／上周登革熱再爆215例「創新高」

快訊／上周登革熱再爆215例「創新高」

登革熱疫情續燒！疾病管制署今（1）日公布國內上周新增215例登革熱本土病例，再創單周新高，個案分布以台南市167例為最多，疫情最為嚴峻，值得注意的是，南投縣是今年首見有本土登革熱病例，另高雄市在旗津、鼓山區壽山國家自然公園步道新增群聚區。

兒科醫見「發燒的人每刷必中A流」　驚問：煉蠱場發功？

兒科醫見「發燒的人每刷必中A流」　驚問：煉蠱場發功？

17歲高中生打BNT胸悶心悸「心肌酵素上升」獲救濟金

17歲高中生打BNT胸悶心悸「心肌酵素上升」獲救濟金

本土登革熱已破700例！疾管署示警：颱風豪雨後慎防「3類傳染病」

本土登革熱已破700例！疾管署示警：颱風豪雨後慎防「3類傳染病」

長者公費肺炎鏈球菌疫苗擬擴大　ACIP專家曝：改打2劑保護力更強

長者公費肺炎鏈球菌疫苗擬擴大　ACIP專家曝：改打2劑保護力更強

關鍵字：

疾管署猴痘疫情

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

快訊／福原愛聲明再轟江宏傑「用輿論埋葬我」！

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

李玟靈堂突傳來「媽媽我想妳」全場潰堤哭號！

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面