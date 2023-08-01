猴痘上周僅增5本土！　疾管署示警「1因素」疫情恐再上升

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情下降！疾病管制署今（1）日公布上周新增5例本土病例，都是本國籍男性，個案分布4縣市，依序是台北市2例、新北市、高雄市及台中市各1例。疾管署發言人曾淑慧分析，近兩周猴痘個案新增有減少趨勢，但目前仍然是旅遊旺季，近期出國人潮不少，包含世界衛生組織（WHO）、美國CDC都還是提醒疫情可能再升高，整體評估疫情風險仍然持續。

疾病管制署今(1)日公布國內新增5例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於今(2023)年7月16日至7月21日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月25日至7月30日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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曾淑慧表示，上周猴痘病例比前一周要低，但目前評估疫情風險仍然持續，因為現在仍是旅遊旺季，包含WHO、美國CDC都還是提醒疫情可能升高，提醒高風險民眾最好及早接種疫苗，並避免高風險行為。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月31日累計確診259例病例(243例本土及16例境外移入)，其中205例已康復，3例仍住院治療中、51例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。

疾管署統計，截至7月31日共計完成75,134人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種425人次及暴露前預防(PrEP)接種74,709人次；已完成2劑疫苗接種者為24,726人，僅接種1劑者25,682人。該署呼籲，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之19,329位民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。