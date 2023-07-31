5566收藏品「被未來弟媳丟掉」！全家人不挺他：不道歉就斷關係

▲5566是原PO小時候的偶像。（圖／翻攝自孫協志FB）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，弟弟年底要結婚了，未來弟媳找來家庭清潔整理家裡，沒想到珍貴的5566收藏品全被丟掉，跑到地下室回收場才找到，但是海報、CD都已經破損，他跟弟媳大吵一架，兩人還互賞對方巴掌，不過爸媽跟弟弟都站在弟媳那邊，要跟他弟媳道歉，讓他很心寒。

該名網友在「爆料公社」發文，弟媳找來清潔人員打掃家裡，回家後發現，放在電視櫃上的5566收藏品整箱不見了，在家裡瘋狂翻找都沒看到，最後在地下室回收場找到，很多海報、CD卡帶都壞了，「這都是我從國小努力收集，不吃飯存錢買的，珍藏很久的東西被這樣對待誰受得了？」

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原PO氣得找弟媳理論，對方認為自己沒錯，珍貴的東西應該放房間，而不是放在客廳，「可是這是我家，我要放在哪裡是我的事情，她要丟以前不是應該要問過我或是我媽嗎？還沒嫁進來就干涉我家的擺設太過分」，一氣之下，他失控打了弟媳一巴掌，對方也立刻還手。

▲弟媳擅自丟掉他的收藏品。（示意圖／資料照）



全家人都認為是原PO的錯，弟弟要他道歉，否則就斷絕關係，還將他趕出家門，「我看我爸媽也怕得罪我未來弟媳，不敢幫我講話，心都涼了」。離開家後，爸爸打電話來要他跟弟弟道歉，不要為了學生時代的偶像跟家人吵架，他氣到直接掛電話，「珍惜很久的寶貝被別人這樣對待，誰能不失控？做錯事的人又不是我，為什麼連最懂我的人都要我道歉？」

貼文曝光，掀起網友討論，「既使是家人，也要尊重」、「不用道歉，錯不在你，東西不問就隨便丟就是不懂的尊重，東西還是要撿回來，點點滴滴都是獨一無二的心血啊」、「是什麼樣的好家教，讓她還未嫁進來就丟人東西」、「該是當毒姑的時候了」、「是我我也會生氣」。不過也有人認為，「珍惜的東西本來就該收好，而且先動手打人就是不對」、「珍藏放客廳電視上面，你有問題嗎？」