未婚夫擁300萬卻逼她信貸辦婚禮　理由曝光！網友揭2打算

記者黃翊婷／綜合報導

一名準新娘聲稱，未婚夫希望她去借一筆80萬元的信貸來辦婚禮，因為未來的公公愛面子，不同意只辦理登記，至於男方那邊的300多萬存款，是要拿來付房屋頭期款和以後孩子的開銷，讓她很猶豫是否要答應。文章公開之後掀起網友熱議，還有人分析男方家可能打著2種算盤，如果不是在唬爛，就是想占便宜。

▲原PO被要求信貸80萬元辦婚禮。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO上周六（7月29日）在爆料公社網站「匿名公社」發文聲稱，雖然即將結婚，但是未婚夫希望她借一筆80萬元的信貸來辦婚禮，原本擔心是不是男方家沒有錢，如果是這樣，她也可以接受不辦婚宴，登記就好，可是未來的公公愛面子，不肯答應，「他說他們家也是有頭有臉的，沒有那種偷偷摸摸結婚的」。

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原PO接著說道，未婚夫那邊其實還有300多萬元存款，但說是要拿來付房屋頭期款和以後孩子的開銷，讓她很猶豫到底要不要答應去借款，「為了辦婚禮還要去借信貸，值嗎？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言勸原PO三思，「有頭有臉但是沒有錢？」、「男方家人一整個怪怪的，感覺有問題就是了，小心啊」、「別結了，他不愛妳」、「有存款還要妳借信貸？利率很高的，有300萬元會不肯先拿80萬元出來，要妳先去借錢辦婚禮？妳自己信嗎？反正旁觀者是不信啦」。

還有網友分析，男方家可能打著2種算盤，第一是他們在唬爛原PO，第二則是那300萬元是要拿來買「他的」房子，所以婚禮費用要算在女方頭上，「他會說他已經出房子的錢了，但事實上是登記在他名下，他不打算出婚禮的半毛錢，妳確定這樣妳還要嫁？要不要這麼卑微？」