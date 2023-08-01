　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

▲▼出訪美國郭台銘抵達松山機場。（圖／記者黃國霖攝）

▲郭台銘正式表態參選總統時機曝光。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7月30日啟程訪美，行前拋出「主流民意大聯盟」，隨後國民黨彰化縣議長謝典林退黨「揭竿起義」，這些舉動被視為郭即將正式宣布參選總統。據了解，郭陣營目前有2大時機點正在考慮，第一是8月8日訪美返國之時，當天還有《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會；第二是8月23日金門砲戰紀念日。但也傳出第三個時機點，9月13日中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人當天。

國民黨5月17日徵召侯友宜角逐2024總統大選，郭台銘儘管當天發文稱「全力輔選侯友宜」，但旋即指控黨主席朱立倫及秘書長黃健庭「黑箱徵召」；7月23日國民黨全代會當天，場內侯正式獲得提名，但場外郭則在臉書稱「民意大於黨意」，也表達「千萬人吾往矣」的態度，外界解讀就是不認同國民黨的提名決定。

這段時間，郭台銘藉由「類參選」活動與藍營要角及藍委小雞眉來眼去，包括立委參選人徐巧芯、葉元之、張斯綱都出席其見面會；立委參選人林金結與郭同台高呼「支持郭總裁為台灣做更多事」，事後還惹出扇子標註「總統力挺郭台銘」風波，遭新北考紀會嚴厲口頭警告處分。

這些「類參選」活動持續一段時間至今，已有不少選民逐漸失去耐心，這可以從郭台銘的總統支持度未見起色、四腳督民調墊底可見一斑。為免「一鼓作氣、再而衰、三而竭」，郭的參選策略逐漸從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，在近日幾個場合其實都算是「明確表態」，包括公開被拱選總統時郭親自喊「好」等，就只差號召全國媒體記者來場「正式表態」而已。

對於郭台銘何時正式表態？據悉有2個時間點正在考慮，其一是8月8日他訪美返台之時，回顧今年4月初，郭當時也是在訪美返台記者會上宣布爭取國民黨2024總統提名；至於這次訪美，郭在行前就透露，「一個人走得快，一群人走得遠，相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人，『美國回來再給大家報告』」。再者，當天不只是父親節，還是《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，確實有可能搭配新書發表正式宣布參選。

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、郭台銘先前於板橋慈惠宮參拜時合體。（圖／記者林敬旻攝）

至於第二個時間點，則是8月23日金門砲戰紀念日。當天政壇幾位總統參選人：民進黨賴清德、國民黨侯友宜、郭台銘等人都將齊聚金門；儘管地處離島，但全國媒體都已訂好機票前往採訪，媒體曝光度絕對不差。郭陣營評估，若選在當天正式參選，郭可以占盡鋒芒，其他人則淪配角。

此外，也有傳出第三個時間點，9月13日中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人當天。不過，對於這個時間點，必須考慮的是，當天依法同時須向中選會提出「副總統」被連署人，但政壇過往幾乎都是先正式宣布總統參選人，接著才亮相副總統參選人，如此較為循序漸進，亦可分為兩場造勢活動來宣傳。

針對時間點要如何抉擇？知情人士表示，主動權握在郭台銘的手上，他眼前先做好訪美的事，國內包括連署、造勢等活動都已在安排中。此外，謝典林宣布退黨之後，郭身邊一些仍具國民黨籍的輔選要角，跟隨郭「撩落去」的意志則更加堅定，直言「國民黨要開除黨籍就開，沒什麼好怕的！」

ET快訊
大牙高鐵廁所排隊　聽見氣音喊「2字」！轉頭一看哭了
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

幕後／日美台兵推2027共軍進犯　缺情資交換系統、結論有望變政策

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

台北人省下1400萬！蔣萬安今拍板北流墊付案　免月付2廠商80萬利息

助重建日本沖繩首里城　外交部宣布捐贈5支紅檜木

前瞻軌道建設「項目完成率僅12％」　民眾黨團：中央別撒錢後不管

台積電漲2元收567　台股小漲67點來到17213點

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

政治熱門新聞

快訊／指潘孟安高師大碩論抄襲比率達54％　王鴻薇：抄得比鄭文燦兇

屏東許展維宣布退選　民進黨尊重

謝典林退黨動搖藍營　蔡正元揭1麻煩

潘孟安涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵

農業部揭牌上演濕背秀　陳吉仲淋大雨宣誓：讓農民賺錢！

轟郭台銘讓國民黨天翻地覆　連勝文：若選到底對他的敬意會消失

否認碩論54％涉抄　潘孟安：論文具原創性

陳寶玲淚控欠千萬尾款　郭辦：無法回沒事實根據說法

日媒關心台海緊張局勢　侯友宜重申：接受九二共識、反台獨、反一國兩制

成立超過一甲子　退輔會森保處走入歷史

賴清德只贏柯文哲1百分點？　南市府分析

柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

不公開行程曝光！　侯友宜訪日首晚「相見歡」翁倩玉

更多熱門

相關新聞

李彥秀舉侯友宜訪日三層意義　對比賴清德「暴走言論」務實穩健

李彥秀舉侯友宜訪日三層意義　對比賴清德「暴走言論」務實穩健

國民黨總統參選人侯友宜7月31日展開為期三天訪日行程，這是16年來再度有國民黨總統參選人訪問日本。對此，國民黨台北市議員李彥秀1日就在臉書分析侯友宜訪日背後的三層意義，表示對比民進黨總統參選人賴清德的台獨主張與暴走性格，侯友宜務實、穩健路線，才能讓台灣走出兩岸與國際的新格局。

謝典林退黨重傷藍營？　黃暐瀚曝關鍵策略「爬三搶二、感動人」

謝典林退黨重傷藍營？　黃暐瀚曝關鍵策略「爬三搶二、感動人」

謝典林退黨　分裂或凝聚國民黨？

謝典林退黨　分裂或凝聚國民黨？

謝典林退黨藍委憂引骨牌效應　侯友宜：候選人要自立自強

謝典林退黨藍委憂引骨牌效應　侯友宜：候選人要自立自強

「賴清德顧問」詹德薫力挺陪整天！　侯友宜：我們永遠是好朋友

「賴清德顧問」詹德薫力挺陪整天！　侯友宜：我們永遠是好朋友

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面