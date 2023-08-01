幕後／郭台銘「3時機點」表態選總統　挺郭派「撩落去」不怕黨紀

▲郭台銘正式表態參選總統時機曝光。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘7月30日啟程訪美，行前拋出「主流民意大聯盟」，隨後國民黨彰化縣議長謝典林退黨「揭竿起義」，這些舉動被視為郭即將正式宣布參選總統。據了解，郭陣營目前有2大時機點正在考慮，第一是8月8日訪美返國之時，當天還有《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會；第二是8月23日金門砲戰紀念日。但也傳出第三個時機點，9月13日中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人當天。

國民黨5月17日徵召侯友宜角逐2024總統大選，郭台銘儘管當天發文稱「全力輔選侯友宜」，但旋即指控黨主席朱立倫及秘書長黃健庭「黑箱徵召」；7月23日國民黨全代會當天，場內侯正式獲得提名，但場外郭則在臉書稱「民意大於黨意」，也表達「千萬人吾往矣」的態度，外界解讀就是不認同國民黨的提名決定。

這段時間，郭台銘藉由「類參選」活動與藍營要角及藍委小雞眉來眼去，包括立委參選人徐巧芯、葉元之、張斯綱都出席其見面會；立委參選人林金結與郭同台高呼「支持郭總裁為台灣做更多事」，事後還惹出扇子標註「總統力挺郭台銘」風波，遭新北考紀會嚴厲口頭警告處分。

這些「類參選」活動持續一段時間至今，已有不少選民逐漸失去耐心，這可以從郭台銘的總統支持度未見起色、四腳督民調墊底可見一斑。為免「一鼓作氣、再而衰、三而竭」，郭的參選策略逐漸從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，在近日幾個場合其實都算是「明確表態」，包括公開被拱選總統時郭親自喊「好」等，就只差號召全國媒體記者來場「正式表態」而已。

對於郭台銘何時正式表態？據悉有2個時間點正在考慮，其一是8月8日他訪美返台之時，回顧今年4月初，郭當時也是在訪美返台記者會上宣布爭取國民黨2024總統提名；至於這次訪美，郭在行前就透露，「一個人走得快，一群人走得遠，相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人，『美國回來再給大家報告』」。再者，當天不只是父親節，還是《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，確實有可能搭配新書發表正式宣布參選。

▲新北市長侯友宜、郭台銘先前於板橋慈惠宮參拜時合體。（圖／記者林敬旻攝）

至於第二個時間點，則是8月23日金門砲戰紀念日。當天政壇幾位總統參選人：民進黨賴清德、國民黨侯友宜、郭台銘等人都將齊聚金門；儘管地處離島，但全國媒體都已訂好機票前往採訪，媒體曝光度絕對不差。郭陣營評估，若選在當天正式參選，郭可以占盡鋒芒，其他人則淪配角。

此外，也有傳出第三個時間點，9月13日中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人當天。不過，對於這個時間點，必須考慮的是，當天依法同時須向中選會提出「副總統」被連署人，但政壇過往幾乎都是先正式宣布總統參選人，接著才亮相副總統參選人，如此較為循序漸進，亦可分為兩場造勢活動來宣傳。

針對時間點要如何抉擇？知情人士表示，主動權握在郭台銘的手上，他眼前先做好訪美的事，國內包括連署、造勢等活動都已在安排中。此外，謝典林宣布退黨之後，郭身邊一些仍具國民黨籍的輔選要角，跟隨郭「撩落去」的意志則更加堅定，直言「國民黨要開除黨籍就開，沒什麼好怕的！」