再砸5千億！大陸拍板山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院31日召開常務會議，會中決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。三處核電廠新項目均屬後續工程，新建的機組也將採用大陸自主研發的國產反應爐。

據《新華社》報導，大陸國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。

據《澎湃新聞》報導，此次獲得核准的項目分別為山東石島灣核電廠擴建一期工程項目1、2號機組，福建寧德核電項目5、6號機組及遼寧徐大堡核電項目1、2號機組，總計6台機組。大致估算，上述獲批的新機組總投資近1200億元人民幣（約新台幣5099億元）。

中國大陸地區現有運行和在建核電機組77台，居世界第二位。2022年全年，共10台核電新機組獲得核准，創2009年以來之最。

新核電機組落地的山東、福建和遼寧，均為已有多個核電基地並出台明確增核計劃的核電大省。山東省能源局局長胡薄近日表示，山東省制定了全國首個省級核能發展規劃，並配套出台《山東省核能發展建設工程行動方案》，重點項目規劃建設加快推進。截至目前，山東省核電累計發電量達940億千瓦時，在運、在建核電裝機820萬千瓦，「當前及今後一段時期，山東將繼續搶抓國家核電發展機遇，聚力打造膠東半島核電基地、核能產業基地。到2025年，千萬千瓦級核電基地建設全面展開，千億級核能產業初具規模。」

福建的核電總裝機規模位居大陸全國第二，僅次於廣東。未來數年，福建的核電規模將繼續擴容。2022年5月印發的《福建省「十四五」能源發展專項規劃》提出，按照「控火、強核、擴風、穩光、減水、增儲、優網、補短」的基本思路，推進源網荷儲協調發展。在安全穩妥發展核電方面，該規劃要求「推動寧德核電5號、6號機組、漳州核電3號-6號機組、霞浦核電等項目前期工作，並做好其他核電廠址的保護與論證。」

2022年9月印發的《遼寧省加快推進清潔能源強省建設實施方案》提出，在確保絕對安全前提下，穩步推進三大核電基地建設。紅沿河核電6號機組投入商運，加快徐大堡核電3、4號機組建設，爭取徐大堡核電1、2號機組和莊河核電一期盡快核准並開工建設。