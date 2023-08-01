大陸出台促民營經濟發展28條　支持民企參與重大科技攻關

▲大陸全面提振民營企業發展信心。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家發展改革委等部委1日發布關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措28條的通知，再公告多方面內容提振民營企業信心，其中包括支持民營企業參與重大科技攻關，擴大民營企業信用貸款規模等。

通知指出，透過舉辦重大項目推介會、在大陸全國投資項目在線審批監管平台上開闢專欄等方式，向民營企業集中發布項目訊息，積極引導項目落地。各地區對照相關舉措，形成鼓勵民間資本參與的項目清單，並加強推介。

通知稱，擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模，推動符合條件的民間投資項目發行基礎設施 REITs，進一步擴大民間投資。

通知指，支持民營企業參與重大科技攻關，牽頭承擔工業軟體、雲端運算、人工智慧、工業網路、基因和細胞醫療、新型儲能等領域的攻關任務。

通知表示，在涉企服務領域，新措施提出全面構建親清政商關係，支持各地區探索以不同方式服務民營企業，多措並舉幫助民營企業解決問題困難。

通知顯示，官方也將加大對拖欠民營企業帳款的清理力度，重點清理機關、事業單位、國有企業拖欠中小微企業帳款。審計部門接受民營企業反映的欠款線索，加強審計監督。

另外，通知強調，將推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例。支持專精特新「小巨人」企業、高新技術企業在當地的大陸國家級智慧財產權保護中心備案，開展快速預審、快速確權、快速維權。