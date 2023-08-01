謝典林開第一槍退出國民黨　綠稱「瀟灑」：大隊接力一堆人在暖身

▲彰化縣議會議長謝典林。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）



記者杜冠霖／台北報導

彰化縣議會議長謝典林昨（31日）凌晨宣布退出國民黨，為2024總統大選藍營投下震撼彈。對此，民進黨團1日輿情回應時表示，謝典林很瀟灑說再見，而這是大隊接力賽，早就一堆人在暖身，大隊接力賽後面會越來越精彩，郭台銘看起來戰力十足，支持他的人非常多。

「挺郭派」的彰化縣議長謝典林7月31日凌晨透過臉書宣布退出國民黨，此舉被外界解讀為是在替鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統鋪路。對此，侯友宜表示，「尊重、令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走」。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，謝典林很瀟灑說再見、非常瀟灑，但我們也清楚這是大隊接力賽，謝典林跑第一棒、在這之前早就一堆人在暖身，苗栗議長李文斌說要支持台灣阿銘、南投議長何勝豐說郭台銘選總統一定幫忙、新竹議長許修睿更不用說還有屏東議長周典論是郭台銘最強啦啦隊。

莊瑞雄直言，這大隊接力賽後面會越來越精彩，郭台銘看起來戰力十足，支持他的人非常多。

民進黨團幹事長劉世芳則表示，看得出國民黨總統候選人碰到的不只是中颱，而是強大的強「台」，下次總統候選人到底是三組還四組，可以繼續看下去。