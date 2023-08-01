「賴清德顧問」詹德薫力挺陪整天！　侯友宜：我們永遠是好朋友

▲侯友宜訪日到東京媽祖廟參拜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜出訪日本，抵達後首站前往東京媽祖廟參拜，關東「信賴台灣之友會」顧問、也是媽祖廟董事長詹德薫以「未來總統」稱呼侯友宜，並預祝當選。昨晚侯友宜與資深女星翁倩玉等人餐會時，照片中也驚見詹的身影。侯友宜上午受訪時，媒體問到，相對於民眾黨主席柯文哲，詹德薫似乎更挺侯？侯友宜說，他們永遠是好朋友，詹德薫人緣好，做人做事都值得大家學習。

民眾黨總統參選人柯文哲今年6月4日訪日的首站，也是前往東京媽祖廟參拜，當時詹德薰也親自接待柯文哲夫婦等一行人。柯文哲參拜完媽祖廟之後，贈送禮品給詹德薰和媽祖廟的廟方人員，而廟方人員則在一旁喊「柯文哲凍蒜」，詹德薰也一起喊「凍蒜！」。

而侯友宜昨日抵達東京媽祖廟參拜時，詹德薰不僅也喊凍蒜，甚至直接喊他「未來總統」，更在媒體問到，若侯找他當顧問，他願意嗎？詹笑說，「有邀請的話當然會」。昨晚侯友宜與翁倩玉餐會時，照片中也驚見詹的身影。

媒體問到詹似乎更挺侯？侯友宜說，詹德薰在台灣他也認識，所以來到日本倍感親切。詹昨天一路相陪，晚上還一起吃飯，大家聊得非常開心，「他永遠是我們的好朋友」，尤其這麼多年來，他在日本對台灣人的照顧是無微不至，很多台灣人第一站到異鄉尋求幫忙時，詹德薰也不吝地伸出援手來關心台灣好朋友，所以他人緣也好，做人做事都值得學習。