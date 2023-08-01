娃娃機店偷走一箱礦泉水　高雄大媽被逮竟嗆「我買整箱還你」

▲施姓女子將娃娃機店的進口礦泉水整箱搬走。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名施姓女子（52歲）日前到鳳山區一家夾娃娃店消費，竟趁店內無人之際，順手偷走一整箱的進口礦泉水，業者發現遭竊，氣得報警抓人，沒想到施女隔天再度上門，業者趕緊通知員警，施女被捕後認為業者小題大作，還嗆聲說「不然我再買整箱拿來還嘛」，但仍被依竊盜罪移送。

鳳山警分局過埤派出所是在7月29日凌晨1時許，接獲轄區鳳頂路娃娃機店業者賴女報案有商品遭竊，警方到場後，賴女表示，經查看監視器，7月24日有女顧客偷走店內的一整箱12入的進口evian礦泉水以及一隻娃娃，共損失約1000元，大膽行徑讓賴女傻眼印象深刻。

▲施姓女子落網還嗆聲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

巡佐陳勇男、警員楊兆璋陪同查看監視器，認出竊賊為施姓女子（52歲），而且她在行竊前明明已經夾滿一整車商品，還無視店內人來人往，偷偷靠近放進口礦泉水的紙箱區，竊取一箱礦泉水，路過另一個紙箱看裡面有娃娃，又順手偷了一隻。

▲施姓女子將娃娃機店的進口礦泉水整箱搬走。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

沒想到賴女報案後，施女在案隔（30）日又再度光臨，賴女一發現趕緊通報警方到場，施女面對警方的質問，也大方坦承水犯行，並表示水都喝完了，娃娃也不知道亂丟在哪，還說「不然我再買整箱拿來還他嘛」想要大事化小，且還自曝共偷了2次，另一次是偷溼紙巾，警詢後依竊盜罪嫌將施女移送偵辦。