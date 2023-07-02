白衣男超商偷皮夾　40分鐘後公祭現場被逮...被害人也參加這一場

▲白衣襯衫男子在超商外用餐區偷走他人皮夾（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

身著白襯衫26歲陳姓男子趁被害人在超商內挑選物品時，把放在超商外用餐區的皮夾偷走後就去參加公祭，警方獲報後於40分鐘內根據嫌犯白衣特徵，在會場內將他查獲。警方也在公祭現場再查獲2名通緝犯，全案訊後分別函送桃園地檢偵辦及移送士林及彰化地檢歸案。

▲▼警方獲報在公祭現場逐一過濾，迅速逮獲竊嫌。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，這名偷皮夾的陳姓26歲男子見江姓34歲男子的皮夾放在中壢殯儀館附近超商外用餐區椅子上，竟心生歹念，裝作若無其事拿了皮夾就走，還大搖大擺的去參加公祭，被害江男在發現自己的皮夾不見後，趕忙跑到一旁的中福派出所報案。

警方獲報後馬上前往調閱超商監視器，發現陳嫌的特徵是穿著白色襯衫，但一旁公祭會場內的賓客也是都是穿白色襯衫，研判很可能在行竊後就前往附近的公祭會場，警方立刻通知在公祭會場值勤的警察同仁加強辨識，果然40鐘內就在會場中發現陳嫌，沒想到陳嫌與被害江男竟然是參加同一場公祭的賓客，警方依法通知陳嫌到案說明。中壢分局長唐嘉仁提醒民眾，貴重物品如手機、錢包皮夾一定要隨身攜帶，保護財物免遭宵小覬覦

今日上午中壢殯儀館有一場大型公祭，警方掌握情資預計會有千餘名賓客到場弔祭，動員百名警力到場蒐證、設置盤查點並維持秩序，中壢警方更在公祭會場盤查到另2名通緝犯，25歲江男是士林地檢發布的過失傷害通緝犯，24歲呂男是彰化地檢發布的詐欺通緝犯。

警方訊後將陳男函送桃園地方檢察署偵辦、江男和呂男分別移送士林地方檢察署及彰化地方檢察署辦理歸案。