順手牽羊反批失主「強盜土匪」　藝人孫生母親判刑1年

▲「反骨男孩」成員藝人孫生(左)的媽媽(右)再犯竊盜罪，連失主珍藏的長輩手尾錢也偷走，一審被判刑1年。（圖／翻攝孫生Instagram）

記者黃哲民／台北報導

人氣網路團體「反骨男孩」成員孫生的母親因屢犯竊案曾坐牢，服刑期間再被控前年(2021年)7月間，涉分別在百貨公司專櫃與髮廊偷走錢包和商品，包括失主珍藏的長輩手尾錢，孫母不認罪更一度否認兒子是藝人，反責2位失主栽贓誣陷還向她求償、有如「強盜土匪」，台北地院審結，今依2個竊盜罪合併判她1年徒刑，可上訴。

現年65歲的孫母有順手牽羊的惡習，孫生很困擾母親屢犯不改，曾PO文慨歎「我媽無限犯罪，又不去看醫生」、「心真累」等語。本案孫母被控前年7月5日，在北市1家百貨公司專櫃，涉偷走女店長的皮夾、口紅，又拿走1頂帽子等商品，連客人寄放的玩具車也沒放過，隔天孫母到北市1家髮廊染髮，涉女助理沒注意，溜進櫃檯拿走皮夾，取出財物後，將皮夾扔在髮廊廁所裡。

孫母犯行都被監視器錄下，且她進門消費就自報身分是孫生的媽媽，2位失主印象深刻，發現遭竊後透過IG聯繫孫生處理，孫生在警方查訪時也表示，監視畫面裡的小偷，一看就是他母親沒錯。

孫母在本案審理時，因先前所犯案件仍在服刑，她被押解出庭時，頻對2位失主說「妳是哪位，我不認識妳」，堅稱平常都在家裡，頂多外出買便當，從沒到過本案專櫃跟髮廊，她怒批2位失主為何栽贓誣陷、為何滿嘴胡說八道，揚言「我要告妳誣告喔！」

法官制止孫母不得威脅、羞辱證人，孫母向法官喊冤「勿枉勿縱、明察秋毫啊！」甚至否認兒子是藝人，「不然他的媽媽怎會是這個樣子」，法官戳破她「妳的兒子余孫生(本名)不就是藝人嗎？」孫母連忙自稱很低調、從不說自己兒子是誰，還說曾跟兒子拍片PO網，「現在詐騙集團太多，說不定是粉絲冒充我」。

2位失主具結證稱孫母臉上的斑與說話語調，絕沒認錯人，女店長並當庭提起附民求償5萬元，女助理表示被偷的錢包裡面有長輩過世留下的3000元手尾錢，全沒了，她要索賠2萬元。

孫母聽了當庭炸鍋，批2人有如強盜土匪，要2人「將心比心，會不會生氣」，她強調自己規規矩矩做人、安分守己過日子，「別人的東西、不是我的東西，我絕對不拿，這是我的原則！因為我有兒子，我要以身作則！」

法官委婉向2位失主解釋，附民求償僅限財物損失，協調2人減為各求償5000多元與3000元，孫母急忙辯稱自己說的都是實話，「難道要把心掏出來給你看嗎」，畫面裡的小偷不是她，「這世界上不是只有我一張臉長這樣，我招誰惹誰」，並問法官既然無辜為何要賠錢，法官回她「如果判妳無罪當然不用賠」。孫母為前案服刑，已於本月(2月)2日出獄。