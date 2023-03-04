慣竊2個月盜百萬贓物！　冷凍雞、草莓盆栽全都偷...還順手牽羊

記者游芳男、翁子皓／宜蘭報導

宜蘭42歲葉男自2022年11月23起，到今年2月，2個多月的時間裡，偷走價值共計近百萬的贓物。礁溪警方獲報後，歷經數個月時間調閱路口監視器循線追查，終於2日逮捕到葉男，並在他家起獲多項贓物，其中還包含一隻黑色山羊，成名符其實的「順手牽羊」，全案將依竊盜、侵占及毒品危害防制條例等罪移送法辦。

▲男子竊盜價值共計近百萬的贓物，其中包含一隻黑山羊。（圖／記者游芳男翻攝）

▲警方起獲贓物，包括電動機車2台。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪分局指出，自2022年11月23日至今年2月份接獲多起轄內民生竊案，損失共計約近百萬元，分局即成立專案小組，歷經數個月時間調閱上百支相關處所及路口監視器循線追查，鎖定葉男，全案報請宜蘭地檢署聲請搜拘票。

專案小在2日持搜索票、拘票於礁溪鄉仁愛路一帶逮捕葉男到案，並於現場查扣第二級毒品安非他命4小及吸食器1組，另在葉嫌礁溪鄉住處起出做案工具及多項贓物，其中包括，黑色山羊1隻、電動機車2台、電動車充電器2條、拖車架1架、太陽能板3片、冷凍雞8隻、草莓盆栽17盆、瓦斯烤爐、小瓦斯桶等贓物，全案依竊盜、侵占及毒品危害防制條例等罪移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

▲警方調查葉男竊盜的贓物。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪警方表示，為維護轄內治安、守護人民財產，對於本轄慣竊動態將加強掌控，對於任何不法跡象深入追查並依法嚴辦，共創宜蘭好家園。

▲葉男偷有一隻黑山羊。（圖／記者游芳男翻攝）